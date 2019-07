Sea Watch | Carola Rackete ora ha capito tutto | La Germania mi ha lasciata sola E

Sondaggi elettorali Lega : Euromedia “con Sea Watch cala il Pd” : Sondaggi elettorali Lega: Euromedia “con Sea Watch cala il Pd” Sondaggi elettorali Lega – Oltre ad SWG anche Alessandra Ghisleri, di Euromedia, ha parlato dell’impatto che la questione Sea Watch ha avuto sull’elettorato. Sul punto è molto influente la posizione di Salvini. E proprio la posizione del segretario della Lega è uno spartiacque per l’opinione pubblica e per l’elettorato che decide a sua volta da che ...

Affidi illeciti Emilia - Meloni vs Malpezzi : “Voi del Pd parlate solo di Sea Watch”. “Speculate su sofferenza famiglie” : Polemica concitata a L’Aria che Tira (La7) tra le parlamentari Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) e Simona Malpezzi (Pd) sul caso degli affidamenti illeciti di minori a Bibbiano (Reggio Emilia). Affidi illeciti Emilia, magistrati per i minori: “Non si screditino operatori”. Forum Famiglie: “Serietà di tanti” La deputata di FdI, che si trova ...

Sea Watch - Carola Rackete resta in Italia : "Convinta di non dover fuggire". Papà trema : "Scelta non sensata" : "Convinta di non voler fuggire". Carola Rackete resterà in Italia ancora a lungo. Dopo il rilascio dagli arresti domiciliari a Lampedusa, il capitano della Sea Watch 3 si trova "in una località segreta in Sicilia" e non lascerà il nostro Paese, spiega il padre Ekkehart Rackete al settimanale tedesco

Quello che devi sapere sui casi Sea Watch - Alex e sul soccorso in mare dei migranti : Nel nostro ordinamento esiste una gerarchia di valori, che mette al primo posto la salvaguardia della vita e della dignità umana; persone che conservano i loro diritti fondamentali anche dopo che sono state salvate in mare e che sono tutelate dalla legge italiana e dalle convenzioni internazionali. Per questo, che a Salvini piaccia o meno, Sea Watch, Mediterranea e ONG possono (e devono) continuare a operare.Continua a leggere

Sea Watch - parla il legale di Carola : 'Denunceremo Salvini per diffamazione' : Negli ultimi giorni si è parlato tanto della vicenda che ha visto protagonista un'imbarcazione olandese della Sea Watch e la sua capitana Carola Rackete, inizialmente arrestata dalla Guardia di Finanza ed in seguito rilasciata. La stessa liberazione della giovane comandante tedesca aveva scatenato alcune polemiche nel mondo della politica nazionale, specialmente da parte dei partiti di destra e del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Proprio ...

Sea Watch - Carola querela Salvini per diffamazione. Ministro : “Non temo una ricca e viziata comunista” : Il legale della capitana Carola Rackete ha fatto sapere che è già pronta una querela per diffamazione per il Ministro degli Interni Matteo Salvini: "Nel circuito di questi leoni da tastiera abituati all'insulto, è lui che muove le acque dell'odio. Una querela per diffamazione è il modo per dare un segnale".Continua a leggere

Sea Watch 3 - Carola Rackete querela Matteo Salvini : "Ho subito". La replica : "Comunista viziata..." : Sea Watch non molla: "Noi abbiamo già preparato la querela nei confronti del ministro Matteo Salvini. Non è facile raccogliere tutti gli insulti che Salvini ha fatto in queste settimane e anche le forme di istigazioni a delinquere nei confronti di Carola, cosa che è ancora più grave se fatta da un m

Giustizia - Poniz (Anm) risponde a Salvini su Sea Watch : “Giudici non rispondono a esigenze governo. È contro Costituzione” : “Se il ministro ha in mente un sistema in cui il giudice decide secondo le aspettative della maggioranza questo è fuori dal sistema costituzionale”. Il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Luca Poniz, ha parlato così ai microfoni di Radio Anch’io, su Radio1, a proposito della riforma della Giustizia evocata dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in seguito alle sentenze e ai provvedimenti che hanno ...

Sea Watch - quel che manca è il senso della misura : Carola ha solo fatto il suo dovere : di Riccardo Mastrorillo Quando venne pubblicato nel 1748, il più famoso dei saggi di Montesquieu fu contestato dalla Sorbona e messo all’indice da Santa Romana Chiesa. Montesquieu scriveva considerazioni incontrovertibili sulla separazione dei poteri e sul condizionamento sociale delle leggi. Carola Rackete, la comandante della Sea Watch che il 29 giugno ha forzato il blocco e ha attraccato al porto di Lampedusa, è stata agli arresti ...

Sea Watch 3 e Carola Rackete da fermare : l'Italia rischia una sostituzione islamica : Mentre sul destino giudiziario del capitano della Sea Watch, Carola Rackete, si consuma l'ennesimo scontro fra l'autorità politica e la sfera della giurisdizione - sullo sfondo di stucchevoli polemiche prodotte da una sinistra convinta che la soluzione del problema consista nell' accoglienza indiscr

Migranti - Mediterranea emula Sea Watch : «Pronti a sbarcare». Ma Salvini firma divieto di ingresso : Si profila un nuovo caso Sea Watch. Alessandra Sciurba, la portavoce di Mediterranea Saving Humans, a bordo della nave Alex, ha appena confermato come la piattaforma umanitaria italiana sia...

Alessandro Di Battista elogia Matteo Salvini su Sea Watch - ma scorda di citarlo : altra figuraccia del grillino : Un Alessandro Di Battista che appare sempre più confuso, politicamente disperato, quello che è apparso sul palco del festival del Libro Possibile, festival di letteratura a Polignano a Mare, in Puglia. Il grillino-urlatore parla di immigrazione e attacca: "Sono annoiato dalle ong. Un paese deve dife

Mediterranea salva 54 migranti. Si annuncia un nuovo caso Sea Watch : Dopo il caso della Sea Watch 3, ecco un nuovo salvataggio di migranti nel Mediterraneo che rischia di creare altrettante discussioni. La barca a vela della ong Mediterranea Saving Humans ha recuperato 54 persone che si trovavano nella zona sar libica (search and rescue, l'area di ricerca e soccorso)