Sea of Solitude disponibile da oggi

(Di venerdì 5 luglio 2019) Spiega le vele e salpa per un mondo affascinante e inquietante e scontrati con i suoi mostri. Sea ofdain digital download su PlayStation 4, Xbox One e Origin per PC. I giocatori partiranno per questo viaggio nei panni di Kay, una giovane donna che lotta per superare la propria solitudine interiore in una misteriosa ambientazione sommersa. Questo racconto personale porta i giocatori in un mondo che è stato plasmato dalla solitudine, ma che può essere rigenerato dalla speranza. Mostri unici e terrificanti popolano questo mondo, ognuno di essi con una storia da raccontare. Kay deve imparare da queste storie e da sé stessa per riuscire a liberare il mondo dai ricordi che lo contaminano. Ambientazioni dinamiche, trasmesse con uno stile visivo sorprendente, riflettono le emozioni dei personaggi – attraverso il suo ...

