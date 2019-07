Scoperto “eccesso di malformazioni congenite” a Gela | Livorno | Manfredonia | Milazzo

meteoweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) Il quinto rapporto del progetto Sentieri, sullo stato di salute della popolazione residente in 45 Siti di interesse nazionale per le bonifiche (Sin), ha evidenziato “un eccesso dicongenite è stato osservato nel 50% dei 15 siti indagati sul periodo 2002-2015:, Laghi di Mantova,, Piombino e Taranto, che sono per lo più caratterizzati dalla presenza di attività industriali complesse. Si tratta di patologie molto rare che possono derivare da più cause. Ad esempio a Taranto lein eccesso sono 3-4 casi in media ogni anno e si tratta di anomalie a carico del sistema nervoso e degli arti“. I dati erano stati anticipati nei giorni scorsi a Taranto ma “la presentazione del Rapporto del Progetto Sentieri sullo stato di salute delle popolazioni che vivono nei 45 siti attualmente, o in passato, riconosciuti di ...