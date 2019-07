Sbarco dell’uomo sulla Luna | ZEISS e il Planetario di Torino insieme per il 50°

meteoweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) Il 20 luglio 2019 si celebrerà in tutto il mondo una ricorrenza unica nel suo genere: il 50° anniversario dello, un evento di grande importanza che ha lasciato migliaia di persone incollate davanti al televisore per ore ad assistere a quel “piccolo passo” che ha fatto la storia. Il 20 luglio 1969 l’impossibile è diventato possibile e quel momento è stato immortalato grazie al contributo di, azienda leader mondiale nell’ottica e nell’optoelettronica, che era presentecon un obiettivo, montato su una particolare macchina fotografica, appositamente studiato per l’assenza di gravità e grazie alla quale è stata immortalata la leggendaria impronta che ha fatto il giro del mondo.ha progettato l’obiettivo grandangolare Biogon 5.6/60 appositamente per l’alggio del 1969: la sfida era fornire agli astronauti della missione Apollo 11 uno ...

