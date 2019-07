Muore annegato il figlio della scrittrice Maria Giacobbe

(Di venerdì 5 luglio 2019) Dramma questa mattina, venerdì 5 luglio, a Orosei, sulla costa orientaleSardegna. Un uomo è morto nelle acque di Torre Moresca. La vittima è un turista danese di cinquantacinque anni che si chiamava Andreas Harder. È uno dei due figliitaliana, nata a Nuoro novanta anni fa e nota soprattutto per “Diario di una maestrina”, opera tradotta in 15 lingue in cui racconta la sua esperienza di insegnante nel Dopoguerra. Lasarda si era trasferita negli anni Cinquanta a Copenhagen e lì ha sposato lo scrittore e attore danese Uffe Harder da cui ha avuto due figli, tra cui appunto Andreas, anch'egli scrittore e giornalista.