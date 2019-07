San Giovanni in Fiore si prepara ad ospitare il Cosenza calcio

Napoli : vandali al San Giovanni Bosco - allagato un piano dell'ospedale : Atto vandalico all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Nel tardo pomeriggio di oggi qualcuno si è introdotto al secondo piano, nell'area che in passato ospitava l'Unità...

Bianca Guaccero/ "Adesso sogno Sanremo!" - e su Giovanni Ciacci e Detto Fatto… : Bianca Guaccero parla di 'Detto Fatto', Giovanni Ciacci e la gioia del primo libro, ma svela: 'Adesso sogno Sanremo!', le sue dichiarazioni.

Giovanni ConverSano si sposa : "Ora sto bene - ma ho sofferto di depressione per non aver più lavorato in tv" : Fiori d'arancio per Giovanni Conversano, ex tronista di Uomini e Donne nel corso della stagione 2007/2008 del programma che, dopo aver anche partecipato al reality calcistico Campioni, scelse all'epoca Serena Enardu. Undici anni dopo lo vediamo al fianco dell'attuale compagna e mamma di suo figlio Enea, Giada Pezzaioli con la quale - in una lunga intervista al settimana DiPiù, Giovanni Conversano ha svelato che presto convolerà a nozze.Non è ...

Imprenditori e lavoratori - piazza San Giovanni vi aspetta : Immaginate piazza San Giovanni, pieno centro di Roma, dall’alto, come se telecomandaste un drone e la vedeste stracolma di cittadini, ma siete ancora a un’altitudine troppo elevata per distinguere striscioni e cartelli nonché i colori delle bandiere.Cosa pensereste? Una manifestazione di chiusura di campagna elettorale, probabilmente, come quelle della sinistra in epoca berlusconiana o quella dei 5 stelle a pochi giorni dal ...

Il San Giovanni Bosco sede sociale dei camorristi : 126 arresti e una pericolosa latitante : Un duro colpo all’Alleanza di Secondigliano, quello inferto ieri dalla Dda di Napoli: 126 arresti e 130 milioni di euro sequestrati. E una pericolosa latitante: Maria Licciardi, a cui era ispirato il personaggio di Chanel in Gomorra. Ma andiamo per ordine seguendo la ricostruzione resa oggi dal Fatto. Si parte dall’Ospedale San Giovanni Bosco, che nel novembre scorso ha sconvolto tutti con le foto della paziente intubata in un letto ...

Ospedale «cosa loro» : le mani dei clan sul San Giovanni Bosco : Altro che formiche, altro che invasione di insetti che si arrampicano sulle lenzuola, sui macchinari che tengono in vita i pazienti allettati. Qui al San Giovanni Bosco - meglio noto come Ospedale...

Maxi blitz a Napoli - ecco i nomi di tutti gli arrestati : le mani della camorra sull'ospedale San Giovanni Bosco : Restituisce un quadro allarmante del livello criminale napoletano, lontano dalla «polverizzazione» degli anni scorsi ma caratterizzato «da una sofisticata regia mafiosa»:...