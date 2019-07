Salvini a capo della Commissione europea? Ah | no

La polizia ha sequestrato beni per un milione di euro a Luca Lucci - capo degli ultras del Milan già condannato per spaccio - fotografato qualche mese fa con Matteo Salvini : La polizia ha sequestrato beni per circa un milione di euro a Luca Lucci, capo degli ultras del Milan, fotografato qualche mese fa insieme al ministro dell’Interno Matteo Salvini a un raduno di tifosi del Milan. qualche mese fa Lucci è

Luca Lucci - sequestrato 1 milione di euro a capoultrà del Milan che strinse a Salvini : La polizia ha sequestrato un milione di euro a Luca Lucci, il capo ultras del Milan arrestato nel maggio 2018 per spaccio e al centro del dibattito politico per la stretta di mano al ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il provvedimento ha messo i sigilli a un complesso immobiliare di due piani con autorimessa e a un bar, storico ritrovo del tifo organizzato rossonero. L'articolo Luca Lucci, sequestrato 1 milione di euro a capoultrà del ...

Matteo Salvini sul caso Sea Watch 3 : 'Non sbarcano né a Natale - né a Capodanno' : Continua ancora a far parlare di sé il caso della nave Ong Sea Watch 3, che in queste ore si trova al largo di Lampedusa con un carico di 42 migranti. Gli stessi sono ormai disperati, in balia del mare da circa 13 giorni, da quando appunto sono stati salvati. Purtroppo il governo italiano, al momento, nega la possibilità di attracco alla nave in questione. Nelle scorse ore il capitano della nave, Carola Rackete, ha dichiarato che lei stessa è ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Giugno : Salvini agli ordini di Trump. Bye bye Putin. Il capo leghista ufficializza il divorzio dalla Russia e sposa gli Usa : F35, Iran e Venezuela: Salvini cerca la benedizione di Trump Il leader leghista si schiera sulle posizioni di Washington per dimostrarsi affidabile di Valentina Celi La Grande Colazione di Marco Travaglio L’ha notato anche il ragionier Cerasa sul Foglio, quindi non è detto che sia vero. Ma è un tema interessante: ma se il Pd, finiti i popcorn e persi altri voti, comuni e regioni, scendesse dall’Aventino per impalmare la Lega? Noi, ...

Biografilm Festival di Bologna - voilà Fabrice Luchini : “Italiani sublimi - difficile capire come possiate avere Salvini come capo” : “Mi avevano definito un attore provinciale, al massimo popolare in Belgio e in angolo di Svizzera, invece è stata l’Italia al Festival di Venezia a farmi vincere il mio unico premio”. Scherza, liscia il pelo agli ospitanti, si carica a molla il 67enne Fabrice Luchini. Un istrione simpatico e irrefrenabile che nella performance per dare spettacolo ricorda il “benignismo” dei giorni migliori. Luchini è ospite del Biografilm Festival di Bologna ...

Migranti - Salvini : “Sea Watch al largo di Lampedusa? Per me può stare nel Mediterraneo fino a Capodanno” : “Sono stati autorizzati a scendere bimbi, donne incinte e malati. Io voglio il bene di tutti ma per quello che riguarda questa nave fuorilegge per me può stare lì per settimane, per mesi, fino a Capodanno”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini commentando lo sbarco a Lampedusa di alcuni dei Migranti della Sea Watch. “Ci sono persone a bordo per scelta di questi delinquenti, per scelta di questi sequestratori di ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Giugno : Sfuriata di Conte a Salvini Governo – Governo – Nel primo vertice post-Europee - il premier strapazza il capo leghista : “Non sono il nuovo Monti, ma la situazione è delicata” Conte contro Salvini nel vertice di lunedì a Chigi: “Non accostatemi all’ex premier o vi sbugiardo: parole come austerità non sono le mie”. Ieri il Consiglio dei ministri di Luca De Carolis Fritture alla Berlinguer di Marco Travaglio Nicola Zingaretti, che ci ostiniamo malgrado tutto a considerare una brava persona, ricorda sul suo blog Enrico Berlinguer a 35 anni dalla morte. E ne ...

Luigi Di Maio capo dimezzato del M5s - Pietro Senaldi : "Perché fallirà anche da vice-Salvini" : Di Maio è stato confermato capo (dimezzato) di M5S dai disperati che frequentano la piattaforma della Casaleggio Associati. C' era da aspettarselo, Gigino ha fallito e il Movimento di chi non ha né arte né parte e ha come elemento qualificante del proprio programma lo stipendio a chi non fa nulla, l

Falcone : Salvini incontra vedova caposcorta davanti ai resti dell'auto : Palermo, 23 mag. (AdnKronos) - Il ministro Matteo Salvini ha incontrato al giardino della memoria di Capaci la vedova di Antonio Montinaro. "E' un giardino vivo e bello", ha detto . La vedova lo ha accompagnato dinanzi i resti della Quarto Savona quindici.

Matteo Salvini - "gli 80 euro non si tagliano". Capolavoro di Tria : con una frase salva M5s - Lega e governo : "Il taglio del bonus di 80 euro di Renzi non è all'ordine del giorno". Matteo Salvini, ospite di Mattino 5 su Canale 5, taglia corto su quanto ci sia di vero nell'annuncio del ministro dell'Economia Giovanni Tria ad Agorà, martedì mattina. "Non lo so, chiedetelo a lui - è la replica gelida di Salvin

Parla il capo dei Vigili del Fuoco sullo striscione di Brembate contro Salvini - ma è una bufala : Sta girando moltissimo oggi 14 maggio il video che ci mostra il presunto capo dei Vigili del Fuoco che ieri hanno operato contro lo striscione di Brembate, quello che aveva annunciato a Salvini di non essere il benvenuto nel Comune del bergamasco. Torna dunque al centro delle cronache il Ministro degli Interni, dopo la vicenda della barzelletta che abbiamo trattato questa mattina sul suo conto e sul concorso social lanciato dal suo team in vista ...

Franco Gabrielli - il capo della Polizia azzera Roberto Saviano : "Noi siamo lo Stato". E su Matteo Salvini... : Troppo. Anche per il capo della Polizia, Franco Gabrielli, che scende in campo per rispondere al fango versato da Roberto Saviano sulle nostre forze dell'ordine. Tutto nasce dal tweet con cui mister Gomorra accusava la Polizia di essere "ridotta a servizio d'ordine" di Matteo Salvini. Un'accusa esag

Tangenti Milano - imprenditore collabora. Sentita come teste capo segreteria di Fontana - ex compagna di Salvini - : Era un autentico "dominus", capace di influenzare e indirizzare le scelte della politica. A lui, si legge nelle carte dell'inchiesta, "f anno capo le nomine delle principali società pubbliche della ...