Roma | «Rifiuti a Saxa Rubra» | Raggi firma l' ordinanza Zingaretti | «Ora pulire Roma in 7

Emergenza rifiuti Roma - Zingaretti firma l’ordinanza : pulire tutta la Capitale in 7 giorni : Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato un’ordinanza per risolvere il problema rifiuti a Roma. Il testo stabilisce che i luoghi più sensibili come scuole e ospedali siano sgombrati entro 48 ore, mentre entro una settimana dovrà essere ripulita tutta la Capitale, incluso il posizionamento di altri trecento cassonetti. D’altra parte, in accordo con il ministero dell’Ambiente, Zingaretti dispone ...

Saf Frosinone : aiuteremo Roma a risolvere emergenza rifiuti : Roma – La Saf di Frosinone e’ pronta a dare il suo contributo per cercare di “risolvere l’emergenza Romana”. È quanto si legge in una nota di Lucio Migliorelli, presidente della Saf, la societa’ che gestisce l’impianto di lavorazione rifiuti di Colfelice. “Il provvedimento appena adottato, in forza di poteri sostitutivi posti in capo al Presidente della Regione, obbliga tutti gli impianti di ...

Rifiuti a Roma - ordinanza della Regione : "Città pulita entro 7 giorni" : Il Presidente della Regione Lazio è intervenuto in modo diretto, e si spera anche risolutivo, sull'emergenza Rifiuti che da diverse settimane sta coinvolgendo l'intera città di Roma. Dopo le parole del nuovo ad di AMA Roma S.p.A., che aveva promesso una soluzione definitiva entro la fine del 2019, Nicola Zingaretti ha firmato questa mattina un'ordinanza che impone all'AMA di ripulire la Capitale entro i prossimi 7 giorni.L'ordinanza impone ...

Rifiuti - Omceo Roma : Ordine Medici non ha poteri amministrativi : Roma – “In considerazione di alcuni titoli giornalistici che affidano all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Roma e provincia, in merito alla vicenda Rifiuti, ruoli impropri si precisa che l’Ordine segnala il possibile insorgere di un problema sanitario, che ad oggi non esiste, a tutela dei cittadini; l’Ordine non ha poteri amministrativi ne’ tantomeno sanzionatori rispetto ad esercizi commerciali; ...

Bonafoni : superata crisi Roma deve lavorare per gestione autonoma rifiuti : Roma – “La sindaca Virginia Raggi, per l’ennesima volta e smentita dai vertici Ama, afferma che la citta’ non e’ in crisi. Tuttavia i fatti raccontano tutta un’altra storia; Roma e’ abbandonata, l’azienda municipale per l’ambiente e’ in evidente difficolta’ e dal Campidoglio – che da 5 mesi e’ senza assessore all’Ambiente – continuano a non capire quali ...

Rifiuti - dalla Regione Lazio il diktat all'Ama : "In una settimana Roma deve essere pulita" : Nell'ordinanza si dispone che entro 48 ore la municipalizzata provveda "a raccolta dei Rifiuti e disinfezione vicino ai siti sensibili come ospedali e scuole". In una settimana l'intera città dovrà essere pulita. Virginia Raggi ha individuato un'area di Saxa Rubra come sito per le attività di trasbordo

I rifiuti di Roma dovranno essere rimossi entro sette giorni : E alcuni già entro 48 ore, dice un'ordinanza della regione, mentre la città è da giorni piena di spazzatura per le strade

Rifiuti Roma - Zingaretti ordina al Comune l’ok ai due bilanci Ama sotto inchiesta : “Città sia pulita in 7 giorni” : Non solo la pulizia completa della città di Roma entro 2 settimane. Ama Spa, la municipalizzata capitolina dei Rifiuti, dovrà approvare i tanto discussi bilanci aziendali 2017 e 2018 entro il 5 agosto. Pena “sanzioni da concordare con il ministero dell’Ambiente”. L’ordinanza della Regione Lazio per superare la crisi dei Rifiuti nella Capitale, firmata e presentata questa mattina, è un’arma a doppio taglio per ...

Emergenza rifiuti a Roma - Raggi firma ordinanza : "Ok a trasbordo a Saxa Rubra" : Nell'area potranno essere trattati 300 tonnellate di pattume, "senza che tocchino terra" al giorno, per un periodo non superiore ai sei mesi. Lunedì la sindaca incontra il cda di Ama e sindacati

Emergenza rifiuti : patto Raggi-Ama-sindacati per ripulire Roma : Roma – Lunedi’ 8 luglio la sindaca di Roma, Virginia Raggi, incontrera’ il cda di Ama spa e i sindacati di categoria per mettere a punto il ‘patto per il decoro di Roma’. È quanto si apprende dal Campidoglio. Si tratta di un’iniziativa sinergica individuata da sindaca, azienda dei rifiuti e organizzazioni sindacali gia’ nella scorsa settimana, e i cui punti specifici verranno discussi nell’incontro ...

Rifiuti in strada - Roma in ginocchio Renzi accusa Raggi e Cinque Stelle : Matteo Renzi affonda Virginia Raggi e M5S: “Inutile gridare onestà se non si riesce a sistemare la nettezza urbana. L'incapacità fa male a tutto il Paese” Segui su affaritaliani.it

Le ragioni dello scontro tra Zingaretti e Raggi sui rifiuti di Roma : È scontro aperto tra Virginia Raggi e Nicola Zingaretti sulla gestione della crisi di raccolta e smaltimento dei rifiuti che ha investito Roma da alcune settimane. Oggi la giornata è stata scandita dalle accuse di lentezza da parte del sindaco M5s nei confronti della Regione Lazio nell'emanare l'ordinanza, concordata ieri con il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che potrebbe aiutare la Capitale a smaltire negli altri impianti del Lazio le 600 ...

Rifiuti a Roma - scontro Raggi-Zingaretti : «Manca l'ordinanza». «Si vergogni» : Raggi all'attacco della Regione Lazio. «I camion di Ama girano per la città, raccolgono i Rifiuti che riescono a portare da qualche parte e il grosso rimane in terra perché...

Rifiuti Roma - Raggi : “Regione Lazio poteva intervenire un mese fa”. Zingaretti : “Arrogante - chieda scusa” : “Sono le 15.30 del 4 Luglio e siamo ancora in attesa che la Regione Lazio firmi un’ordinanza, ossia quel documento che consente ad Ama di trovare degli impianti dove portare i Rifiuti“. A dirlo. in un video pubblicato sui social, la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Che poi spiega: “I camion raccolgono la spazzatura, il grosso rimane a terra perché materialmente non sappiamo dove portarla. Un impianto è guasto e uno è in ...