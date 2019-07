Ritrovata morta la paladina dei diritti umani che urlò insulti razzisti | è giallo

huffingtonpost

(Di venerdì 5 luglio 2019) Il corpo di una donna è stato trovato senza vita il primo giugno ai piedi delle scogliere di Beachy Head, nell’East Sussex, contea nella sud-est della Gran Bretagna. A un mese di distanza dal ritrovamento, la polizia ha reso nota la sua identità: si tratta di Simone Burns, avvocato inglese per i. Ad aprile era stata condannata a sei mesi di carcere per aver rivoltoed aver sputato contro i membri dell’equipaggio di un aereo, su un volo partito da Mumbai. 13 giorni dopo essere uscita di prigione per buona condotta, il suo corpo è stato ritrovato a Beachy Head. “La morte non è stata trattata come sospetta e i familiari sono stati informati. La faccenda è nelle mani del coroner,” ha detto un portavoce della polizia. Ma la dinamica del decesso è ancora da chiarire: per qualcuno potrebbe ...

