optimaitalia

(Di venerdì 5 luglio 2019) Al via ildeiper l'di Venezia. In seguito alladi alcuni degli eventi più attesi dell'edizione e alle conseguenti polemiche social, l'organizzazione fa un passo indietro e conferma la possibilità di chiedere ildel biglietto acquistato nel caso in cui il concerto di interesse dovesse essere tra quelli eliminati dal calendario.Iannullati sono quelli di PHEX TWIN, JON HOPKINS, PUSHA-T, MODESELEKTOR, MOODYMANN, ADAM BEYER, MURA MASA, THE VACCINES.aveva comunicato il suo dispiacere a mezzo post sui social spiegando di aver avuto l'esigenza di rimodulare l'offerta in seguito al mancato allestimento di un palco: “Ci dispiace per il disagio. Il parco è stato interessato da grandi lavori di sistemazione per preparare l’evento, alcuni appena terminati. Per questo motivo abbiamo dovuto rimodulare l’area ...

OptiMagazine : Rimborso dei biglietti per Home Festival dopo la cancellazione di 8 concerti, come e quando richiederlo… - tecnoaccise : Anche quest'anno i mezzi di categoria Euro 3 rientrano nelle agevolazioni previste dal Governo in materia di… - moonchild_twt : @lvnatheworld @KpopGroupOrder Allora non sono l'unica. Io ordinato dei goods più di un anno fa e non sono mai arriv… -