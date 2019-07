romadailynews

(Di venerdì 5 luglio 2019)– “In considerazione di alcuni titoli giornalistici che affidano all’deiChirurghi e Odontoiatri die provincia, in merito alla vicenda, ruoli impropri si precisa che l’segnala il possibile insorgere di un problema sanitario, che ad oggi non esiste, a tutela dei cittadini; l’non hane’ tantomeno sanzionatori rispetto ad esercizi commerciali; questo compito spetta esclusivamente ai servizi tecnici delle Aziende sanitarie”. Cosi’, in una nota, l’di. “Da parte nostra- continua il comunicato- non possiamo che tenere viva l’attenzione sulla grave situazione igienica in cui versano le strade die che questa non potra’ essere risolta se non con l’attuazione di un pianodegno della Capitale e del Lazio. È altresi’ del ...

romadailynews : #Rifiuti, Omceo #Roma: Ordine Medici non ha poteri amministrativi: Roma – “In… - carlofavaretti : RT @RSiliquini: Come far rivoltare nelle tombe Crispi e Pagliani. Rifiuti a Roma, la nuova denuncia dell’Omceo: Si rischia di passare… - RSiliquini : Come far rivoltare nelle tombe Crispi e Pagliani. Rifiuti a Roma, la nuova denuncia dell’Omceo: Si rischia di… -