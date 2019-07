Ricreazione finita | Conte non ha alibi

ilgiornale

(Di venerdì 5 luglio 2019) Adalberto Signore Finisce il primo tempo. E si rientra negli spogliatoi fino a settembre. Poi di nuovo in campo per la seconda parte della partita. Nella quale, questa è la sensazione, l'autoproclamato «governo del cambiamento» sarà - questa volta sì - davvero costretto a cambiare lo schema di gioco. Da ieri, infatti, sono alle spalle due dei principali «» su cui M5s e soprattutto Lega hanno costruito la narrazione degli ultimi mesi. Viene a cadere la crociata per cambiare alla radice l'Europa dell'establishment, per la quale Salvini si è speso durante tutta la campagna elettorale. Il ministro dell'Interno aveva infatti assicurato che con il voto del 26 maggio avrebbe ricostruito una nuova Europa dopo che «per decenni l'Ue è stata amministrata dalle stesse formazioni politiche e dalle stesse facce che hanno messo al centro la finanza, l'economia virtuale e le ...

zaiapresidente : ?? Al @Mov5Stelle dico che LA RICREAZIONE È FINITA. Dato che io seguo la partita dell'#autonomia per 24 ore ogni gio… - Grand_Battery : RT @ValeMameli: @nicorst @acqu_marina Lo so, ma non hanno capito che la ricreazione è finita. Da adesso ceffoni senza pietà ai lekaioli di… - HANIA654 : RT @ValeMameli: @nicorst @acqu_marina Lo so, ma non hanno capito che la ricreazione è finita. Da adesso ceffoni senza pietà ai lekaioli di… -