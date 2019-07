Riccardo Fuzio indagato per rivelazione di segreto d’ufficio

corriere

(Di venerdì 5 luglio 2019) Nuovi guai per il procuratore generale della Cassazione dopo l’annuncio del pensionamento anticipato. I pm umbri che conducono l’inchiesta per corruzione a carico di Palamara hanno esteso l’ipotesi di accusa per l’incontro intercettato

sole24ore : Passo indietro del Procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio, nell'occhio del ciclone per un incontro co… - MediasetTgcom24 : Caos nomine, pm denunciano pg Riccardo Fuzio alla Procura di Genova #RiccardoFuzio - petergomezblog : Csm, ecco le intercettazioni che inguaiano il procuratore generale Riccardo Fuzio -