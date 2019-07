Renzi | lettera a Repubblica | ' Non c' è emergenza immigrazione | bisogna investire in Africa'

Blastingnews

(Di venerdì 5 luglio 2019) Quanto accaduto negli ultimi giorni, relativamente al caso Sea Watch, ha riportato sulle prime pagine un tema che, soprattutto grazie agli sbarchi, diventa tremendamente attuale soprattutto in estate: l'. Attorno alla vicenda, naturalmente, si sono annidate diverse posizioni politiche. In particolare a quella di Matteo Salvini si è contrapposta quella della sinistra, ed in particolare del Partito Democratico che si è schierato dalla parte dell'accoglienza e contro la scelta di chiudere i porti alle Ong. Proprio in merito a quello che, negli anni, è stato il modo di affrontare il tema dell'da parte del Pd, Matteoha scritto unaindirizzata a. Un testo in cui non sono mancate le tirate d'orecchie al suo partito per come è stata gestita la situazione quando si era al governo e per come ci sia stato poco coraggio nel lavorare allo ius soli ...

