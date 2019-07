Renzi contro Salvini | ' In Italia non c' è l' emergenza immigrazione'

Blastingnews

(Di venerdì 5 luglio 2019) Una lunga lettera di riflessione è stata scritta questa mattina da Matteoal quotidiano La Repubblica, una specie di mea culpa da parte dell'ex leader del Pd, un testo critico che non esime dalle responsabilità anche i membri suo stesso partito, che vengono definiti dal senatore fiorentino come "Allarmisti sul fenomeno dei migranti, pavidi sullo Ius soli".e l'"Abbiamo errato a considerare una minaccia alla nostra democrazia lo sbarco di qualche migrante in un Paese di 60 milioni di abitanti, ma non solo", afferma, che quindi considera un errore, dettato dalla mancanza di coraggio per la paura di perdere consensi, il non aver messo la fiducia sullo Ius soli nella passata Legislatura. Secondo l'ex premier il successo diinizia proprio qui, dalle colpe del Partito Democratico: esasperare il tema degli sbarchi e rinunciare alla battaglia per la ...

