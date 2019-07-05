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Regione Lazio vuole da Ama nuovi siti trasbordo e bilanci entro due settimane

Regione Lazio vuole da Ama nuovi siti trasbordo e bilanci entro due settimane Roma – Nuove aree di trasbordo e trasferenza, nuovi tritovagliatori mobili e l’approvazione dei ...

zazoom
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Regione Lazio vuole da Ama nuovi siti trasbordo e bilanci entro due settimane (Di venerdì 5 luglio 2019) Roma – Nuove aree di trasbordo e trasferenza, nuovi tritovagliatori mobili e l’approvazione dei bilanci 2017 e 2018 entro agosto. Sono gli altri ‘compiti a casa’ che la Regione Lazio ha dato ad Ama, per risolvere l’emergenza rifiuti di Roma, nell’ambito dell’ordinanza firmata dal governatore Nicola Zingaretti e dall’assessore regionale, Massimiliano Valeriani. “Assicurare la funzione di trasferenza nell’ambito del territorio di Roma Capitale verso gli impianti di trattamento, mantenendo in esercizio il sito attualmente autorizzato o individuando uno o piu’ siti alternativi, anche di trasbordo, da avviare all’esercizio entro 15 giorni- si legge- Nel caso di individuazione di siti alternativi che richiedano l’avvio di una procedura di autorizzazione, questa potra’ essere presentata ...
romadailynews

twittervirginiaraggi : Grazie @SergioCosta_min per l’intervento. Finalmente Ama ha disponibilità siti dove portare rifiuti Roma. Ma aspett… - MediasetTgcom24 : Raggi contro la Regione Lazio: ancora nessuna ordinanza per rifiuti #VirginiaRaggi - M5S_Baroni : Per #Zingaretti guai con gli avvocati?! Secondo #AffariItaliani alla Regione #Lazio debiti nascosti per 26 mln.… -

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