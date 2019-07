Regione che vai | cura che trovi forse

Regione Lombardia agevola il credito dimostrando che può anche essere etico : La Regione Lombardia, con l’assessorato allo Sviluppo economico, ha patrocinato la ‘Fiera del credito’. Un evento, organizzato da ‘StopSecret Magazine’

La Regione Friuli rimuove lo striscione che chiede ?la verità per Giulio Regeni : Francesca Bernasconi Nel 2016, Giulio, ricercatore universitario, venne ucciso in Egitto. La sua morte è ancora senza colpevoli. Il tradizionale striscione a sfondo giallo di Amnesty International, con la scritta "verità per Giulio Regeni" è stato rimosso dal palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia. Al suo posto, gli addobbi per il calcio Uner 21. In piazza Unità d'Italia di Trieste non sventola più il manifesto giallo intenso ...

Rifiuti - sversamenti in terreni agricoli tra Roma e Latina : 23 indagati. Anche Luca Fegatelli - dirigente della Regione Lazio : Tra il 2014 e il 2018 hanno sversato almeno 57mila tonnellate di Rifiuti speciali tra nei campi delle province di Roma e Latina, causando un danno ambientale . Ventitre persone sono indagate nell’indagine su un traffico illecito di Rifiuti che questa mattina ha portato ad una serie di perquisizioni nelle province di Latina, Roma, Frosinone e Napoli in una operazione congiunta tra polizia e carabinieri coordinati dalla Direzione distrettuale ...

Gip - gli Arata introdotti alla Regione Sicilia da Gianfranco Micciché : Paolo e Francesco Arata, arrestati all'alba di oggi per corruzione e autoriciclaggio, sarebbero stati introdotti negli uffici dell'Assessorato alle Attività produttive della Regione Siciliana, guidato dall'assessore Mimmo Turano, dal Presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè. E' quanto scrive il gip nella misura cautelare. Sono gli stessi Arata, parlando con un interlocutore, a spiegare "di essere stati introdotti presso l'Assessore Turano dal ...

Regione Puglia - Michele Emiliano è indagato per abuso d’ufficio : violata la legge Severino : Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è nuovamente indagato per abuso d'ufficio. La nomina di Francesco Spina a consigliere di InnovaPuglia viola la legge Severino, in quanto lo stesso Spina era ancora sindaco di Bisceglie e sarebbero dovuti passare almeno due anni prima di poter ricoprire un altro incarico.Continua a leggere

Corruzione - arrestati Paolo Arata e il figlio Francesco. Indagati anche alcuni funzionari della Regione Siciliana : Sono stati arrestati Paolo Arata, ex consulente della Lega per l'energia ed ex deputato di Fi, e il figlio Francesco. Sono accusati di Corruzione, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni. L'arresto e' stato disposto dal gip di Palermo Guglielmo Nicastro su richiesta della Dda guidata da Francesco Lo Voi. Gli Arata sono accusati di essere i soci occulti dell'imprenditore trapanese dell'eolico Vito Nicastri, ritenuto dai magistrati tra i ...

L'Aria che tira - il neoeletto Alan Fabbri : "Prossimo obiettivo è Lucia Borgonzoni alla guida della Regione" : Alan Fabbri, il primo sindaco leghista di Ferrara (strappata alla sinistra dopo 69 anni), alL'Aria che tira su La7 parla delle elezioni regionali di novembre in Emilia-Romagna: "Lucia Borgonzoni è sicuramente una persona adatta alla guida di Bologna - spiega a Myrta Merlino -. Nei prossimi giorni e

Regione Piemonte in mano a Cirio (Forza Italia) che vince e annuncia : “La Tav si farà” : Il Piemonte in mano a Cirio di Forza Italia che annuncia che la Tav si farà Alberto Cirio, 46 anni eurodeputato di Forza Italia, è il nuovo presidente della Regione Piemonte. Sono stati così confermati gli exit pool della tarda serata di ieri, che indicavano chiusa l’avventura politica di Sergio Chiamparino alla guida della Regione. … Continue reading Regione Piemonte in mano a Cirio (Forza Italia) che vince e annuncia: “La Tav si ...

Mercatone Uno : Morani - 'governo assente - anche Marche Regione colpita' : Roma, 25 mag. (AdnKronos) - "La crisi che sta interessando Mercatone Uno, con l'assordante silenzio del ministero dello Sviluppo economico , colpisce duramente anche la regione Marche. Ben 120 sono i lavoratori occupati nei punti vendita di Pesaro, Monsano e Civitanova Marche, a cui si aggiungo quel

Da ieri in tutta Italia al via le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche : tutti gli eventi Regione per Regione : Da ieri in tutta Italia al via le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche. Ben 150 eventi gratuiti. Si inizierà domani 24 Maggio in occasione della Giornata Europea dei Parchi. Si concluderanno il 2 Giugno per la Festa della Repubblica e la Giornata dei Piccoli Borghi. “Ben 150 escursioni ed eventi in tutta Italia. Dal 24 Maggio al via le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche quarta edizione. Come nel 2018 ...

Palermo : Area industriale Carini - Sos dai lavoratori aziende 'Regione che fa?' : Palermo, 21 mag. (AdnKronos) - Rilancio dell'Area industriale di Carini: nuovo invito alla Regione per la costituzione di un tavolo. Al secondo incontro che si è svolto nella sede del Comune di Carini, tra il sindaco Giovì Monteleone, l'assessore alle attività produttive Alessandro Gambino, e la seg

La Regione Lombardia comprerà la chiesetta dei Frati destinata a diventare moschea : La Regione Lombardia eserciterà la prelazione per l'acquisto della chiesetta dei Frati, immobile di proprietà degli ex Ospedali Riuniti di Bergamo. Lunedì 20 maggio, secondo quanto apprende l'Agi, è stata inserita una delibera all'ordine del giorno della giunta lombarda che prevede l'esercizio del diritto di prelazione della Regione. La chiesa era stata acquistata a ottobre dall'Associazione dei musulmani, tramite un'asta ...

Oggi Pomeriggio ore 16 : 00 conferenza stampa presentazione Giunta Regionale anche diretta streaming YouTube e social della Regione : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web Check Also Close Cronaca AOR S. CARLO: IL 10 E 11 LE "GIORNATE CARDIOLOGICHE IN BASILICATA' 2 giorni ago ASCOLTA RSC ...

Approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Liguria e le Prefetture : ... archiviazione e gestione delle notifiche stesse, nonché l'interoperabilità con altri sistemi, secondo criteri di economia, completezza e razionalità, in funzione dell'efficace svolgimento dei ...