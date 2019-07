Recuperare il ritardo nelle misure per l’adattamento ai cambiamenti climatici delle città

huffingtonpost

(Di venerdì 5 luglio 2019) Il prossimo 16 luglio, organizzata dal “Green City Network”, si terrà a Milano una Conferenza nazionale dedicata all’adattamento aicittà: tema tanto importante, quanto trascurato. Il cambiamento climatico in corso richiede siadi mitigazione, tese a ridurre le emissioni di gas serra per impedire che si aggravi con esiti catastrofici, siadi adattamento, tese a ridurre l’esposizione ai rischi e a limitare i danni. Limitandoci ad alcuni eventi atmosferici estremi generati dai-ondate di calore con temperature molto elevate per diversi giorni e piogge intense concentrate in brevi periodi con aumento della frequenza e della gravitàalluvioni- possiamo facilmente riscontrare come abbiano già colpito le città con danni per i cittadini, le infrastrutture e diverse ...

