Raiola esce allo scoperto | “Il Manchester United sa che Pogba vuole andare via”

calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) “Tutti all’interno del club, dal manager ai proprietari, conoscono i desideri di Paul”. A dirlo è Mino, agente di Paul, in un’intervista al quotidiano britannico The Times. “Tutti conoscono la volontà di Paul divia, siamo in procinto di farlo, tutti sanno quali sono i sentimenti di Paul”, ha aggiunto.ha fatto capire chenon dovrebbe presentarsi nel tour pre-stagionale delloin Australia. “Non posso dire nulla, viviamo giorno per giorno”, ha detto. Paul, il: fissato il prezzo per il francese!L'articolo: “Ilsa chevia” CalcioWeb.

CalcioWeb : #Raiola esce allo scoperto: 'Il #ManchesterUnited sa che #Pogba vuole andare via' - SQUALOBIANCO46 : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus - Mino #Raiola esce allo scoperto su #Pogba: le sue parole ??#CMITmercato - Fprime86 : RT @Spazio_J: -