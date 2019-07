Rai | la proposta-contentino ad Antonella Clerici | la rabbia dell' agente della conduttrice

Pamela Petrarolo - confessione-choc dell'ex di Non è la Rai : "Se mi avesse fatto una proposta indecente..." : Ve la ricordate Pamela Petrarolo, ex ninfetta di Non è la Rai, lo storico programma che lanciò Ambra Angiolini? Oggi si confessa a Dagospia, in un'intervista in cui racconta i suoi 30 anni di carriera. Ai tempi si malignava molto del suo pessimo rapporto proprio con Ambra, che lei conferma essere st

Riforma Rai : M5S-Lega “va fatta è nel contratto” - ecco la proposta : Riforma Rai: M5S-Lega “va fatta è nel contratto”, ecco la proposta Nonostante non sia stato al centro del dibattito pubblico nelle ultime settimane, il riassetto e la riorganizzazione della Rai rimangono una preoccupazione importante per il governo gialloverde. L’ultimo attacco all’attuale formato della Rai è arrivato da Matteo Salvini nei confronti di Fabio Fazio (uno dei conduttori con la più alta retribuzione all’interno ...

Simona Ventura fa una proposta rivoluzionaria alla Rai (e sogna l’Isola) : Simona Ventura sorprende ancora una volta e, dopo il successo di The Voice, sogna di riportare i reality in diretta sulla Rai, partendo magari dall’Isola dei Famosi. Sono trascorsi nove anni da quando sulla tv pubblica andò in onda l’ultima puntata dello show ambientato in Honduras e considerato una creatura di Super Simo. All’epoca la conduttrice aveva già abbandonato il timone del programma (fra le polemiche) e aveva passato ...

Roberto Poletti conduttore Unomattina estate? "Non ho mai ricevuto proposta da Rai - ma mi piacerebbe" : "Non ho mai ricevuto alcuna proposta di contratto dalla Rai, anche se mi piacerebbe". Lo chiarisce all'Adnkronos, nei giorni delle polemiche che coinvolgono la Rai e il suo probabile approdo a Uno Mattina Estate in qualità di conduttore, Roberto Poletti. Il giornalista, che ha diretto Radio Padania per poi passare a Il Giornale, Radio24 de Il Sole24Ore, Libero, attualmente lavora a Mediaset collaborando nella redazione di Dritto e ...