Rai | Foa si dimette da RaiCom 17 giorni dopo il voto della Vigilanza contro il doppio

Marcello Foa annuncia dimissioni da Rai Com e Rai Pubblicità : Il presidente della Rai, Marcello Foa, e i consiglieri d'amministrazione Rai Beatrice Coletti, Igor De Biasio e Giampaolo Rossi, hanno annunciato le dimissioni dal Consiglio d'amministrazione di RaiCom e Rai Pubblicità in apertura della riunione odierna del Cda Rai, come segno di "rispetto per le istituzioni parlamentari" e pur ribadendo "l'assoluta legalità, la piena coerenza statutaria e ragionata esigenza organizzativa e di controllo di ...

Rai E POLITICA/ Gli "slogan" che riuniscono Lega e M5s dopo il voto su Foa : M5s ha votato con il Pd contro il doppio incarico di Foa. Sulla Rai i 5 Stelle e la Lega parlano comunque un linguaggio simile fatto di slogan

Rai - ok risoluzione M5s contro doppio incarico Foa : Pd a favore - Lega no. Di Maio : “Via la politica da azienda o tagliamo canone” : Maggioranza divisa – dopo il mancato accordo dei giorni scorsi – in Commissione di Vigilanza Rai sulla risoluzione proposta da M5s contro il doppio incarico al presidente Rai Marcello Foa. Il testo è passato con 21 voti a favore (oltre che M5S hanno votato sì Pd e Leu) e 9 voti contrari, tra cui quelli della Lega. “Serve subito approvare una legge per spezzare il Legame tra la politica e la Rai”, ha detto Luigi Di Maio in ...

