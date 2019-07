Ragazzino torturato da coetanei | il padre | Perdono gli aguzzini di mio figlio

tgcom24.mediaset

(Di venerdì 5 luglio 2019) Parla il genitore del ragazzo segregato e picchiato a novembre: "Spero che si ravvedano". I 4 sono stati condannati per tortura

LucianoBonazzi : #SavianoBoys Ragazzino torturato in garage a Varese: condannati 4 baby aguzzini - infoitinterno : Ragazzino torturato in garage a Varese: condannati 4 baby aguzzini - qn_giorno : Ragazzino torturato in garage a #Varese: condannati 4 baby aguzzini -