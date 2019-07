Ragazza stupra con un sex toy l’amica priva di sensi dopo una serata insieme (Di venerdì 5 luglio 2019) La terribile storia arriva dalla Scozia meridionale. La 26enne Hayley McConnell ha ammesso le sue colpe ed è stata arrestata, processata e condannata a 16 mesi di carcere: "Giuro su Dio che non ho idea del motivo per cui l'ho fatto" ha spiegato prima della sentenza. (Di venerdì 5 luglio 2019) La terribile storia arriva dalla Scozia meridionale. La 26enne Hayley McConnell ha ammesso le sue colpe ed è stata arrestata, processata e condannata a 16 mesi di carcere: "Giuro su Dio che non ho idea del motivo per cui l'ho fatto" ha spiegato prima della sentenza.

Avevano deciso di trascorrere una serata insieme per fare baldoria in casa bevendo un po' di vino ma entrambe hanno esagerato e si sono addormentiate profondamente. Quello che poteva essere un episodio da raccontare con sorriso agli amici in realtà dopo qualche ora si è trasformato in una orribile violenza sessuale. Una delle due amiche infatti si è ripresa e, ancora sotto l'effetto dell'alcol, ha approfittato dello stato di incoscienza dell'altra ragazza e l'ha stuprata con un sex toy. È la terribile storia che arriva da Broxburn, nella Scozia meridionale, dove la donna responsabile dell'accaduto, la 26enne Hayley McConnell, è stata arrestata, processata e condannata a 16 mesi di carcere. A denunciare, anche se indirettamente , quanto accaduto è stata la stessa giovane. Dopo l'episodio infatti la donna ha mandato un messaggio alla sua amica, confessando: "Ti ho toccato e ho usato un dildo su di te ma ora mi sento male".



La donna ha ammesso di aver toccato nelle parti intime la sua amica mentre questa dormiva e di averla penetrata sessualmente con un giocattolo sessuale. Ha detto alla polizia che aveva trovato un sex toy appartenente alla vittima sotto il cuscino e ha deciso di usarlo. Quando la vittima si è svegliata si è ritrovata seminuda e con le parti intime doloranti. Ha chiesto spiegazioni alla 26enne via telefono e lei ha ammesso tutto. "Giuro su Dio che non ho idea del motivo per cui l'ho fatto" ha sottolineato successivamente la ventiseienne che è scoppiata in lacrime quando il tribunale di Livingston l'ha condannata imponendole anche l'iscrizione nel registro dei detenuti sessuali per 10 anni.