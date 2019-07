PUTIN IN ITALIA I veri legami tra il Cremlino e la Lega | con un occhio a Trump

PUTIN : grato all’Italia per sua linea sulle sanzioni - spero in von der Leyen : R oma -L'Iljushin Force One si è tuffato nel caldo di Roma in ritardo, più o meno all'ora in cui Vladimir Putin avrebbe già dovuto essere in Vaticano: come...

Libia - PUTIN : “Con l’Italia per arrivare al cessate il fuoco. Nato ha distrutto la stabilità - ora intervenga” : “In Libia la situazione resta pericolosa. Bisogna far sì che sia stabilito il regime del cessate il fuoco, bisogna ristabilire il processo politico con lo scopo finale di evitare la scissione del Paese”. Il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo in conferenza stampa al termine del vertice insieme al premier Giuseppe Conte, ha parlato della crisi libica. “Non sarebbe male ricordare da cosa tutto è cominciato”, ha ...

PUTIN a Roma : "Trattative concrete e costruttive con Italia" . DIRETTA : Putin a Roma: "Trattative concrete e costruttive con Italia" . DIRETTA Poche ore in Italia per il presidente russo. L'udienza con il Pontefice, poi la salita al Quirinale e il bilaterale a Palazzo Chigi. In serata vedrà Di Maio e Salvini. E prima di ripartire l'incontro privato con l'amico Berlusconi. IL ...

PUTIN : sanzioni Ue - siamo grati a Italia : 20.21 "Speriamo che l'Italia sulle sanzioni porti avanti la posizione di un ritorno dei rapporti a 360 gradi con la Russia". Lo afferma il presidente russo Putin, in conferenza stampa col premier Conte, dicendosi grato all'Italia per questo ma premettendo che non c'è alcuna "pretesa verso gli amici Italiani". Poi sulla crisi libica: "Noi appoggiamo sia i rapporti con Fayez Sarraj sia quelli con Khalifa Haftar". E punta il dito sulle ...

PUTIN in Italia - gaffe del Tg3 : "L'Unione Sovietica..." : Claudio Cartaldo La giornalista del Tg3 parla dell'incontro al Quirinale tra Mattarella e Putin. La gaffe sull'Unione Sovietica durante il collegamento in diretta Il Tg3 cade sulla Russia. E riporta il mondo al 1989, quando ancora c'erano il muro di Berlino, la Cortina di ferro, Kohl al posto della Merkel e via dicendo. Durante il telegiornale delle 14.20, all'ultimo collegamento dal Quirinale in attesa della visita di Putin a Sergio ...

Le foto di Vladimir PUTIN in Italia : È arrivato verso le 13 e ripartirà in serata dopo aver incontrato il Papa, il presidente Mattarella, i leader del governo e anche Berlusconi

Visita di PUTIN in Italia - incontrerà Papa Francesco e Conte : In questi giorni il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin è in Italia, più specificatamente a Roma. Andando maggiormente nei particolari e stando a quanto riportato da un articolo pubblicato sul sito del Tgcom 24, la capitale è stata blindata e Putin dovrà incontrare il Papa in Vaticano, Mattarella al Quirinale e il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Inoltre, lo stesso presidente della Russia avrà un incontro anche con i ...

Dal sovranismo alle sanzioni - un paio di cose che PUTIN ha detto sull'Italia e l'Ue : Nel giorno del suo arrivo in Italia il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin si fa precedere da una lunga intervista che appare oggi sul Corriere della Sera (“Io, Trump e Salvini”) in cui si dice pronto “a riannodare il filo strategico con l'America” e anche da un intervento di suo pugno, pubblicato su La Stampa, con il titolo “I sovranisti guideranno l'Economia”. A domande scritte, risposte scritte. Nel colloquio con il quotidiano ...

Roma blindata - oggi arriva Vladimir PUTIN"Non volevamo le sanzioni all'Italia ma..." : Il presidente russo vedrà Papa Francesco, Mattarella, Conte, Di Maio e Salvini. Incontro privato con Berlusconi. In un'intervista al "Corriere della Sera" spiega di non poter togliere le contro-sanzioni di Mosca contro i Paesi Ue.

Russia ultime notizie : Il 4 luglio PUTIN in Italia dopo il G20 : Russia ultime notizie: Il 4 luglio Putin in Italia dopo il G20 Lo scorso 3 aprile, era stato il suo assistente presidenziale, Yuri Ushakov, ad annunciarla. Ora, alla visita del presidente della Federazione Russa Vladimir Putin manca poco. Il prossimo 4 luglio il capo del Cremlino è infatti atteso a Roma. Ancora in primavera, la visita di Putin era stata annunciata per giugno. Tuttavia, nei primi giorni dello scorso mese, Mosca ha ...

