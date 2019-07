Prosegue fase di debolezza dell' economia | migliora il mercato del lavoro

Prezzi benzina - diesel e gpl : Prosegue la fase di calma : Prevale la calma sulla rete carburanti italiana: per il 14° giorno consecutivo non si segnalano interventi sui Prezzi raccomandati da parte delle compagnie. Sul territorio Prezzi praticati in sostanziale equilibrio. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’OsservaPrezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è pari a 1,625 ...