Pronostico USA vs Olanda | Mondiali Femminili 07-07-2019 e Formazioni

(Di venerdì 5 luglio 2019), finale primo posto, analisi,di USA-, domenica 7 luglio. Consigli per la tua scommessa vincente.Il giorno della verità è infine arrivato: alle ore 17:00 di domenica 7 luglio luglio, Stati Uniti esi affronteranno al Groupama Stadium di Lione per il titolo di Campioni del Mondo. Si tratta di una finale inedita tra dueche in questa competizione hanno sempre vinto.Le ragazze Usa sono chiamate a difendere il titolo vinto quattro anni fa. In questo torneo hanno sempre vinto, segnando 24 gol (13 alla Thailandia) e le migliori marcatrici sono state la coppia Morgan-Rapinoe con 11 gol in due. Dagli ottavi in poi hanno eliminato Spagna, Francia e Inghilterra, sempre con il risultato finale di 2-1. Alex Morgan è la miglior marcatrice del torneo con 6 reti e una delle candidate per la vittoria del Pallone d’Oro. ...

