Pronostico Egitto vs Sudafrica | Coppa d’Africa 06-07-2019 e Formazioni

Pronostico Uganda vs Egitto - Coppa d’Africa 30-06-2019 e Formazioni : Coppa d’Africa, gruppo A, analisi, Formazioni e Pronostico di Uganda-Egitto, domenica 30 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.All’International Stadium di El Cairo, tra Uganda ed Egitto, è in gioco il primo posto del gruppo A. L’Uganda, dopo 39 anni d’assenza dalla Coppa d’Africa, è secondo in classifica e con quattro punti: alla squadra di Sébastien Desabre basterebbe un pareggio per avere la ...

Pronostico Egitto vs RD Congo - Coppa d’Africa 26-06-2019 e Info : Coppa d’Africa, gruppo A, analisi e Pronostico di Egitto-Repubblica Democratica del Congo, mercoledì 26 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Esordio vincente per i padroni di casa dell’Egitto. Al Cairo, Mohamed Salah e compagni hanno battuto lo Zimbabwe con un gol decisivo di Trezeguet nella prima frazione di gioco. La Repubblica Democratica del Congo, invece, ha iniziato nel peggiore dei modi la propria avventura ...

Pronostico Egitto vs Zimbabwe - Coppa d’Africa 21-06-2019 e Info : Coppa d’Africa, analisi e Pronostico di Egitto-Zimbabwe, venerdì 21 giugno 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.La Coppa d’Africa prende il via con la partita inaugurale tra i padroni di casa dell’Egitto e lo Zimbabwe. Al Cairo International Stadium vedremo affrontarsi due formazioni di diversa caratura internazionale: i faraoni sono la Nazionale che ha vinto più edizioni di tutti (7) e vanta tre partecipazioni alla ...