Project xCloud | test disponibili per membri Xbox e Windows Insider?

Project xCloud : sono partiti i test per membri Xbox e Windows Insider? : Stando ad alcune indiscrezioni provenienti da Twitter, nelle ultime ore sarebbero dovuti partire gli inviti, per i membri Xbox e Windows Insider, a partecipare alla prima versione disponibile al pubblico di Poroject xCloud.Ebbene, come possiamo vedere, l'utente Twitter che ha condiviso quest'informazione ha anche segnalato alcuni titoli che saranno giocabili sul servizio Microsoft in occasione dell'anteprima al pubblico. Possiamo notare la ...

Microsoft al lavoro su una console incentrata su Project xCloud? : Stando alle ultime indiscrezioni, riporta lo YouTube Brad Sams, Microsoft continua a lavorare alla sua console dedicata al gioco in streaming, nonostante le voci che vorrebbero la cancellazione di Xbox Lockhart, versione di Xbox Scarlet meno potente.Nei mesi scorsi abbiamo spesso parlato di come Microsoft fosse al lavoro su due modelli diversi di Xbox, uno dedicato al gioco in streaming e uno più potente. Ebbene il progetto di una macchina ...

"Google Stadia e Project xCloud non influenzeranno il mercato nel 2019" : Dopo aver partecipato all'E3 di quest'anno, l'analista del gruppo NPD Matt Piscatella ha condiviso, riporta Twinfinite, la sua opinione riguardo l0impatto dei servizi di streaming nel mercato videoludico.In particolare, l'analista è scettico sull'influenza che Google e Microsoft avranno sul mercato dei videogiochi nel 2019. Piscatella sottolinea infatti che l'E3 2019 si è distinto non solo per gli annunci di nuovi giochi, ma anche per una serie ...

Project xCloud potrebbe presentare un sistema di abbonamento : Negli scorsi giorni, Project xCloud è stato un argomento molto ricorrente tra la community videoludica mondiale, il servizio sarà inoltre disponibile (in forma di preview) nel mese di ottobre e questo ha stuzzicato ancora di più la curiosità degli utenti.Come riporta Gamepur, il boss di Xbox Phil Spencer ha spiegato che il prodotto sarà disponibile in due diverse proposte. Ad esempio la possibilità di usare la propria console come un datacenter ...

Project xCloud : alcuni dati dall’E3 : Durante l’evento E3 Microsoft ha presentato Project xCloud al pubblico, mostrando alcune delle potenzialità del progetto e stupendo il pubblico. Project xCloud on Smartphone Uno dei colpi di scena della presentazione condotta da Microsoft è stata la registrazione dell’esperienza di gioco Project xCloud su un Samsung Galaxy S8. Il terminale è stato ripreso durante lo streaming di Halo 5, mostrando un alto livello di frame-rate e un’alta ...

Project xCloud : giochi in streaming da Xbox One da ottobre [E3 2019] : Ieri sera, nel corso della conferenza E3 2019, Microsoft ha annunciato che, grazie a Project xCloud, sarà possibile giocare in streaming da Xbox One. Annuncio Oltre a fornire ai giocatori i giochi che vogliono, con le persone che vogliono, attraverso la console e il PC, Xbox sta anche dando la possibilità alle persone di giocare ovunque, portando Xbox nel cloud. In primo luogo, Xbox ha annunciato la possibilità di trasmettere i giochi in ...

Project xCloud arriverà nel programma preview di Xbox nel mese di ottobre : Il servizio di game streaming di Xbox arriva, gratuitamente, questo ottobre - un mese prima di Google Stadia, segnala Eurogamer.net.Nello specifico, la funzionalità implementata nel programma di anteprima Xbox in ottobre sarà la possibilità di trasferire i giochi sul vostro cellulare dalla console Xbox One, rendendo il dispositivo il vostro server Project xCloud.Project xCloud è la visione di Microsoft di un futuro in streaming di giochi in ...

Google Stadia vs Project xCloud : L’E3 2019 è ormai alle porte e anche quest’anno non mancano rumors e aspettative in merito alle presentazioni delle varie software-house. Ma in questa edizione in particolare, si parlerà anche di streaming. In merito a questo e prima ancora che la fiera cominci, sappiamo già che domani 6 giugno, ci sarà la conferenza Google che fornirà nuove ed importanti informazioni in merito a Google Stadia. Dall’altro lato invece c’è ...

Project xCloud più potente di Google Stadia? Microsoft parlerà del suo servizio streaming all'E3 2019 : L'E3 2019 di Microsoft è a pochi giorni di distanza, ma sembra che alcuni aspetti dello show siano già trapelati. Secondo un report di Brad Sams su Thurrott, la compagnia mostrerà finalmente il gameplay di Halo Infinite e parlerà del suo servizio streaming di giochi Project xCloud.Sebbene non abbiamo sentito nulla di concreto sul fatto che Project xCloud sia presentato durante l'E3 2019 o come apparentemente sia più potente di Google Stadia, ...

Project xCloud da il via ai test a pieno regime con alcuni sviluppatori : Project xCloud come ben saprete è la piattaforma di gaming in streaming di Microsoft, si tratta di un progetto ambizioso dall'importanza fondamentale per il futuro della compagnia, e ora abbiamo qualche risvolto sul progredire dei lavori, riporta Majornelson.Larry "Major Nelson" Hryb di Microsoft ha infatti pubblicato un post di aggiornamento sulla situazione in cui versa Project xCloud, in particolare Nelson ci informa della scala di ...