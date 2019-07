Programmi TV di stasera | sabato 6 luglio 2019 Rai 1 omaggia Mia Martini e la sorella

davidemaggio

(Di sabato 6 luglio 2019) Loredana Bertè e MiaRai1, ore 20.35: Techetechete Superstar – Loredana e Mimì Sorelle per Sempre Le Teche omaggeranno Mia, detta Mimì, e Loredana Bertè, sorelle calabresi unite, oltre che dalla parentela, dalla stessa professione e dalla stessa data di nascita, anche se in anni diversi: 20 settembre. Le due grandi artiste saranno eccezionalmente accostate, in uno speciale di 120 minuti, durante il quale sarà possibile riascoltare i loro brani più belli, perle del pop e della canzone d’autore, veri e propri evergreen che attestano l’innegabile talento delle Bertè sisters: da Piccolo uomo e da E la luna bussò ad Almeno tu nell’universo, da Il mare d’inverno e da E non finisce mica il cielo a Non sono una signora. Non mancheranno pezzi meno noti, ma ugualmente imprescindibili della loro produzione musicale: Folle città, Io donna io persona, Meglio libera, Guarirò ...

