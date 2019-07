Processo Expo | Beppe Sala condannato a 6 mesi

Processo Expo : 6 mesi a Sala - la pena convertita in multa Lui : «Resterò sindaco»|Video : Convertiti in una pena pecuniaria di 45mila euro. Da commissario straordinario avrebbe commesso falso ideologico per la presunta retrodatazione di due verbali. Riconosciuta l’attenuante di aver agito «per motivi di particolare valore sociale»

Processo Expo - il sindaco di Milano Beppe Sala condannato a 6 mesi. FOTO : Processo Expo, il sindaco di Milano Beppe Sala condannato a 6 mesi. FOTO Il primo cittadino era imputato per falso materiale e ideologico con l'accusa di aver retrodatato due verbali in quaità di amministratore delegato di Expo 2015, nell'ambito della vicenda "Piastra". La reclusione è stata convertita in una pena ...

Processo Expo - Sala condannato a sei mesi : «Ma resto sindaco di Milano» : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex ad di Expo, è stato condannato a sei mesi di reclusione, convertiti in pena pecuniaria di 45 mila euro, nel Processo milanese in cui era imputato per...

Processo a Sala per l'appalto Piastra di Expo - le tappe della vicenda : Processo a Sala per l'appalto Piastra di Expo, le tappe della vicenda Il sindaco di Milano è stato condannato a sei mesi per falso, mentre in altri filoni dell'indagine, è stato prosciolto dal gup (decisione confermata in appello) da un'accusa di abuso d'ufficio. Archiviata anche una contestazione di turbativa d'asta nei suoi ...

Processo Expo - la Procura chiede un anno e un mese per Sala : Si è tenuta oggi, nell'ambito del Processo sulla cosiddetta Piastra Expo, la requisitoria del sostituto Procuratore generale Massimo Gaballo che ha chiesto per Beppe Sala un anno e un mese per il reato per cui è imputato, ossia falso materiale e ideologico. L'accusa nei confronti dell'attuale sindaco di Milano, infatti, è che in qualità di commissario unico e amministratore delegato di Expo 2015 avrebbe retrodatato l'atto di nomina di una ...

Processo Expo - la Procura di Milano chiede una condanna a 13 mesi per il sindaco Sala : Il primo cittadino è accusato di falso per la retrodatazione dei verbali con cui sono stati sostituiti due componenti della commissione di gara per l'assegnazione dell'appalto per la Piastra dei servizi per l'Esposizione universale

Processo Expo - Pg chiede 13mesi per Sala : 16.30 Un anno e un mese di carcere.E' la pena chiesta dalla Procura Generale per il sindaco di Milano Giuseppe Sala,in qualità di ex Ad di Expo e tra gli imputati in primo grado per il caso relativo all'appalto per la 'Piastra' di Expo. Sala risponde di falso per la retrodatazione di due verbali con cui, nel 2012, sono stati sostituiti due componenti della commissione di gara per l' assegnazione del maxi appalto per evitare di dover annullare ...