Prime Day 2019 | come funzionano le Offerte Lampo

Amazon Prime Day 2019 : date - offerte - news e guida agli sconti : Il Prime Day 2019 sta per arrivare, la data è fissata 15 e 16 luglio: l'evento promozionale di Amazon quest'anno dura 48 ore, ed è come sempre riservato ai clienti Amazon Prime. Ecco una guida completa con la data del Prime Day, le informazioni su come partecipare e come approfittare delle migliori offerte. Con tutte le offerte in anteprima, gli sconti più vantaggiosi del giorno e le promozioni fino al 90% di sconto per prepararsi al Prime Day ...

Aspettando il Prime Day : le offerte del 5 luglio fino al 67% di sconto in esclusiva Prime : Il Prime Day 2019 è in arrivo: la data ufficiale è il 15 luglio, ma le offerte in esclusiva Prime sono già iniziate. Ecco quali sono le migliori offerte di oggi in preparazione al Prime Day 2019, con sconti fino al 67% su prodotti per la bellezza e lo styling di Braun, giradischi, elettrodomestici per la casa e molto altro.Continua a leggere

Prime Day 2019 - guida a rimborsi - resi e spedizioni : spedizioni, politiche di reso e rimborsi: ecco tutto quello che c'è da sapere per prepararsi al Prime Day 2019, l'evento promozionale di Amazon dedicato ai clienti Amazon Prime. Come sempre il gigante mondiale dell'e-commerce ha pensato proprio a tutto, mettendo al centro il cliente e le sue esigenze: ecco una breve guida su resi, rimborsi e modalità di spedizione per arrivare preparati al prossimo Prime Day.Continua a leggere

Prime Day - arriva il buono sconto da 10€ se scarichi l’app Amazon : Il Prime Day 2019 sta per arrivare, e Amazon ha lanciato una speciale promozione per chi utilizza la sua app: effettuando un primo accesso con l'app Amazon Shopping entro il 14 luglio, gli utenti riceveranno un buono sconto da 10€ da spendere entro la fine del mese. Ecco come approfittare dell'offerta e tutto ciò che c'è da sapere sulla promozione in vista del Prime Day.Continua a leggere

Aspettando il Prime Day : dal regolabarba Braun alla Coca Cola - tutti i bestseller del 2018 : Il Prime Day 2019 è in procinto di iniziare, ma quali sono stati i prodotti più acquistati durante il Prime Day dello scorso anno? Dalla Coca Cola Zero ai regolabarba Braun, passando per cavi USB, padelle e purificatori d'acqua portatili, ecco la mappa dei prodotti più venduti del Prime Day in Italia e nel resto del mondo.-- --

Subito 10 euro gratis per l’Amazon Prime Day 2019 : guida ad Amazon Assistant : Siete in subbuglio per il fatto che l'Amazon Prime Day 2019 si sta avvicinando? Le giornate dedicate agli sconti ed alle promozioni speciali scatteranno alle 00.01 del 15 luglio, protraendosi fino alle 23.59 del giorno 16. Se in questo articolo vi avevamo un po' illustrato le dritte necessarie per non perdervi le offerte più vantaggiose (arrivando primi, o quasi, all'appuntamento), adesso vogliamo far sì possiate beneficiare di 10 euro di ...

Verso il Prime Day 2019 - oggi 3 luglio 50% di sconto sugli altoparlanti impermeabili : Il Prime Day 2019 sta per arrivare, ma le offerte e gli sconti dedicati per questo evento sono già iniziati. oggi c'è il 50% di sconto sulle casse wireless di House of Marley, un'azienda che si è distinta per la sostenibilità dei materiali e l'alta qualità dei suoi dispositivi. Ma ci sono anche offerte su rasoi Braun, cuscini da viaggio e massaggiatori shiatsu: ecco gli sconti migliori di oggi 3 luglio.Continua a leggere

Aspettando il Prime Day 2019 - Amazon regala un buono di 7€ per le letture estive : Il Prime Day 2019 sta per iniziare, ma Amazon ha già lanciato una serie di offerte e promozioni per prepararsi all'evento, che inizia il 15 luglio. Gli amanti della lettura potranno fare scorta di libri da portare sotto l'ombrellone grazie alla promozione di Amazon dedicata ai libri, che regala un buono da 7€ per ogni ordine di almeno 20€.Continua a leggere

PrimeDayBeach : la festa dell’anno a ritmo afro beat : Amazon PrimeDayAmazon PrimeDayAmazon PrimeDayAmazon PrimeDayAmazon PrimeDayAmazon PrimeDayL’appuntamento è per il prossimo 13 luglio al Papeete Beach di Milano Marittima, la location trendy della riviera Romagnola che ospiterà una grande giornata di festa per celebrare il Prime Day di Amazon. Quest’anno la giornata dello shopping dedicata ai clienti Prime infatti raddoppia e Amazon vuole rendere questa occasione davvero speciale. Il Prime Day ...

Alexa - quando è Prime Day? Il 15 e il 16 luglio - due giorni di festa con offerte non-stop : A luglio, Amazon renderà disponibili agli iscritti a Prime di tutto il mondo offerte non-stop durante il Prime Day più lungo...