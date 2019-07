?Premio Strega | vince Antonio Scurati con ?M Il figlio del secolo?

Premio Strega : stravince Scurati davanti alla Cibrario : Antonio Scurati ha vinto la 73ma edizione del Premio Strega con 'M. Il figlio del secolo', edito da Bompiani. Il 50enne scrittore napoletano si e' imposto nettamente con 228 voti davanti a Benedetta Cibrario con "Il rumore del mondo" (Mondadori), 127 voti. Solo terzo con 91 voti Marco Missiroli il cui "Fedelta'" (Einaudi) inizialmente era dato per favorito. Al quarto posto Claudia Durastanti con "La straniera" (La nave di Teseo), con 63 voti, e ...

Chi è Antonio Scurati - l'autore di "M. Il figlio del secolo" che ha vinto il Premio Strega : L'annuncio tanto atteso è giunto: Antonio Scurati è il vincitore della 73° edizione del Premio Strega. Lo scrittore di origini napoletane ha battuto gli altri quattro finalisti con il suo romanzo "M. Il figlio del secolo": primo volume di una trilogia ambientata durante il fascismo, il libro è solo l'ultimo di una serie di successi letterari a sfondo storico, e di un altrettanto importante attività di ricerca che da anni Scurati porta avanti

M. Il figlio del secolo di Antonio Scurati è il primo romanzo su Benito Mussolini, l'inventore del fascismo e della parola antipolitica. Con il primo atto della sua trilogia, che va dalla fondazione dei Fasci di combattimento nel 1919 all'omicidio di Giacomo Matteotti, lo scrittore veneziano si è aggiudicato il Premio Strega 2019.

Lo Speciale in seconda serata condotto da Pino Strabioli racconta la finale del Premio Strega, il più importante e ambito riconoscimento letterario nazionale.

Parigi. Il Premio Strega? "Nella storia della letteratura italiana è ineludibile", ci spiega Nadia Terranova, "è un Premio che riesce a mantenere una letteratura di alto livello pur essendo popolare" – ricorda Claudia Durastanti; "da' onore e senso di responsabilità anche di quello che farai dopo",

A poche ore dalla votazione finale, ecco i cinque finalisti della 73esima edizione del Premio Strega. Resta favorito Antonio Scurati con il suo "M. Il figlio del secolo", anche se non si escludono colpi di scena con il gruppo Mondadori che potrebbe decidere di puntare su un unico candidato, tra Cibrario e Missiroli. Meno chance di vittoria per Terranova e Durastanti.

"Chi mi piacerebbe vincesse il Premio Strega? Prima dovrei vedere i libri". Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, oggi ospite della trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. "Non ha letto i libri in lizza?", gli chiedono i conduttori. "No, questi no". "Neanche quello di Scurati?" "No". Qual è l'ultimo libro che ha letto? "Si intitola 'Il

Manca meno di un mese alla celebrazione di uno dei più rinomati concorsi letterari italiani. Parliamo del Premio Strega, il riconoscimento letterario più importante espresso annualmente dal Belpaese fin dal lontano 1947. Nel corso della sua lunga storia, il Premio Strega è stato insignito a autori italiana di caratura mondiale, come Cesare Pavese, Alberto Moravia, Dino

Addio Fantasmi (di Nadia Terranova)M - Il figlio del secolo (di Antonio Scurati)La straniera (di Claudia Durastanti)Il rumore del mondo (di Benedetta Cibrario)Fedeltà (di Marco Missiroli)Lo spoglio va avanti fino alle dieci e mezza di sera, con gli autori che attendono con ansia il responso e il proiettore che mostra il punteggio via via accumulato dai romanzi in gara. Alla fine la cinquina del settantatreesimo Premio Strega è finalmente