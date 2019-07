Premio Strega 2019 | la vittoria di Antonio Scurati con «M Il figlio del secolo»

Premio Strega 2019 ad M. Il figlio del secolo : vittoria netta di Antonio Scurati : vittoria annunciata per Antonio Scurati che ha vinto il Premio Strega 2019 con 228 voti per “M. Il figlio del

Premio Strega 2019 - vince Antonio Scurati : Da Patria nasce Patria : Antonio Scurati vince il Premio Strega 2019 con M. Il figlio del secolo (Bompiani), romanzo storico sull'ascesa di Mussolini e sulla conquista feroce del potere da parte del fascismo. Più di 120 mila copie vendute e un grande successo di critica. Per l'occasione, riprendiamo una riflessione dello scrittore napoletano intorno al concetto di Patria , paternità e maternità pubblicata sul numero di marzo di GQ. Da Patria nasce Patria di Antonio ...

Antonio Scurati ha vinto il Premio Strega con “M. Il figlio del secolo” : Pubblicato da Bompiani, è uno dei libri di cui si è parlato di più quest'anno: è il primo di una trilogia in cui Mussolini racconta la sua storia in prima persona

Premio Strega 2019 in diretta su Rai3 con Pino Strabioli e Piera Degli Esposti : Pino Strabioli Anche quest’anno Rai 3 racconterà dal vivo, alle 23, con uno speciale condotto da Pino Strabioli, la tappa finale del Premio Strega, il più importante e ambito Premio letterario nazionale. La sua collaudata formula ha sempre coniugato cultura, polemiche e mondanità, e la 73esima edizione del Premio si annuncia non meno ricca. A contendersi la vittoria, in una battaglia all’ultimo voto, saranno Antonio Scurati, Benedetta ...