Premio Strega 2019 | Hitler e Mussolini eroi letterari di questi tempi confusi

Fine della persecuzione. Antonio Scurati vince il Premio Strega : Finalmente per Antonio Scurati il Premio Strega non è più “una persecuzione”, come ci disse qualche giorno fa a Parigi, alla presentazione della Cinquina dei finalisti, lui che per due volte è stato candidato senza mai vincere (in una delle due, perse per un solo voto). “Non lo faccio per il successo, che in molti casi è il participio passato del verbo succedere, ma per la gloria”, ...