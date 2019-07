Precipita elicottero alle Bahamas : 7 morti : La polizia locale ha reso noto che ieri un elicottero che viaggiava dall’isola di Big Grand Cay, nelle Bahamas, a Fort Lauderdale in Florida, è Precipitato: hanno perso la vita 7 cittadini americani che si trovavano a bordo (4 donne e 3 uomini). L’incidente è avvenuto poco dopo il decollo: non si conoscono ancora le cause. L'articolo Precipita elicottero alle Bahamas: 7 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

New York - elicottero Precipita su un grattacielo a Manhattan : morto il pilota : Una terribile tragedia si è verificata nelle scorse ore a New York, negli Stati Uniti, precisamente a Manhattan, il cuore economico degli States. Secondo quanto riportano i media internazionali, un elicottero è improvvisamente precipitato su un grattacielo all'altezza della 7th Avenue. Sono impressionanti le scene che arrivano dalla "Grande Mela". Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente, e le informazioni sono alquanto frammentarie. ...

New York - elicottero Precipita su un grattacielo a Manhattan : morto il pilota. Cuomo : «Non è terrorismo» : Un elicottero è caduto sul tetto di un grattacielo a New York, all'incrocio al 787 della Settima Avenue, nel cuore di Manhattan. Il velivolo al momento dell'impatto ha preso fuoco: gli...

New York - elicottero Precipita su un grattacielo a Manhattan : un morto. Cuomo : «Atterraggio finito male. Non è terrorismo» : Un elicottero è caduto sul tetto di un grattacielo a New York, all'incrocio al 787 della Settima Avenue, nel cuore di Manhattan. Il velivolo al momento dell'impatto ha preso fuoco: gli...

New York - elicottero Precipita su un grattacielo a Manhattan : ci sono morti. Cuomo : «Atterraggio finito male» : Un elicottero è caduto sul tetto di un grattacielo a New York, all'incrocio tra la settima avenue e la 51esima strada, nel cuore di Manhattan. Il velivolo al momento dell'impatto ha...

New York - elicottero Precipita su un grattacielo : un morto. Caos e zona evacuata : Un elicottero si è schiantato su un edificio di Midtown Manhattan a New York, non lontano da Times Square all'altezza della 51ma strada e la Settima Avenue. La polizia e i pompieri sono...

Messico - Precipita elicottero della Marina : 6 morti : Tragedia in Messico dove un elicottero della Marina Messicana è precipitato venerdì scorso. L’incidente ha causato sei morti e si è verificato nello stato centrale di Queretaro. Il bilancio della tragedia è stato reso noto solo nella serata di sabato dalle autorità, dopo la conclusione delle operazioni di soccorso: le squadre inviate nella regione hanno individuato i 6 cadaveri ed escluso la presenza di sopravvissuti. L'articolo Messico, ...