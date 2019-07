Porti aperti | l' Italia ha ceduto all' Ungheria 32 ettari del molo di Trieste

Da Piazza Duomo a La Spezia - torna Zorro contro Salvini : "Porti aperti per chi fugge dalla guerra" : Riccardo Germani, lo stesso che srotolò lo striscione durante il comizio del vicepremier a Milano, ha rindossato la maschera del supereroe su un barchino di fortuna per schierarsi con Carola Rackete

Sea Watch - Matteo Salvini incastra Macron : "Porti aperti? Allora mando le navi coi migranti in Francia" : "Allora ti mando le navi con i migranti". Matteo Salvini innesca una nuova guerra diplomatica con Emmanuel Macron e la Francia. "Dato che l'Eliseo ha detto tutti i porti aperti, indicheremo Marsiglia e Corsica come destinazioni", ha spiegato il ministro degli Interni intervistato da La Verità. "Noi

Matteo Salvini : "Criminali Sea Watch. Riportare tutti i migranti in Africa - coi Porti aperti spacciavano qui" : "Dal primo all'ultimo verranno ospitati da cinque paesi europei". Matteo Salvini, nella sua diretta su Facebook, è durissimo sulla "manovra criminale" della Sea Watch, che nella notte ha forzato i blocchi della Guardia di Finanza e fatto sbarcare 40 migranti a Lampedusa, ma trova almeno un motivo di

Migranti - i Porti sono aperti : in 81 sbarcano a Lampedusa : Il gruppo partito da Zwara era stato avvistato ieri pomeriggio a 25 miglia da Lampedusa. Il caso Sea Watch invece si...

Sea Watch : Asso 25 attracca a Pozzallo - Porti sono aperti : Roma – “I porti sono aperti. Un anno dopo l’annuncio del Viminale di chiuderli, il mercantile Asso 25 sbarca le persone soccorse in Italia, a Pozzallo. È un importante atto di responsabilita’ delle autorita’ italiane, sebbene l’assistenza sia arrivata dopo oltre 48h e a piu’ di 24h dal nostro SOS”. Cosi’ su twitter la ong Sea Watch. L'articolo Sea Watch: Asso 25 attracca a Pozzallo, porti ...

Matteo Salvini - 200 migranti salvati al largo della Libia : "Chi dice Porti aperti li vuole morti" : Il Viminale ha diffuso le immagini sull'operazione della Guardia Costiera di Tripoli, che ha recuperato e salvato 200 clandestini su due barconi in navigazione verso Nord e le coste dell'Italia. "Chi parla di porti aperti aiuta gli scafisti e condanna a morte migliaia di persone - ha commentato il m

Porti semiaperti : Poco prima dell’ora di cena arriva la comunicazione del ministero dell’Interno: dalla Sea watch sbarcano 18 persone, i bambini con le relative famiglie e un uomo in precarie condizioni di salute. Per gli altri migranti a bordo dell’imbarcazione dell’ong la linea invisibile da non oltrepassare è quella di confine con le acque territoriali italiane.Matteo Salvini, dopo ore, decide di far scendere da bordo le persone ...

Sea Watch - "Porti aperti" ma solo per le famiglie : aperta un'inchiesta : Il ministero dell'interno ha autorizzato il trasbordo su una motovedetta della guardia costiera di sette bambini con i...

Matteo Salvini - dito in faccia a Giuseppe Conte : "Porti aperti? Ordini da te non ne prendo" : A tenere banco il caso Sea Watch, la nave Ong tedesca che ha soccorso immigrati in acque libiche e che ora stazione a ridosso delle acque territoriali italiane. Matteo Salvini ha già fatto sapere che non verrà dato il permesso di approdare in alcun porto. E, nel frattempo, monta la polemica politica

Porti aperti alle navi che trasportano bombe : la mobilitazione non si ferma : Verso Cagliari e Genova la nave saudita "Bahri Yanbu", carica di armi che rischiano di essere utilizzate anche nella guerra...

Matteo Salvini affonda Luigi Di Maio sui migranti : "Ha nostalgia dei Porti aperti" : "Io il Decreto Sicurezza bis lo porto in Cdm, se qualcuno ha nostalgia dell'immigrazione di massa, fuori controllo e dei porti aperti, lo dica". Matteo Salvini non usa mezzi termini e il destinatario delle sue parole è chiaro: Luigi Di Maio. GUARDA IL VIDEO - "Se vince la sinistra, tra 5 anni Stat

Immigrazione - Matteo Salvini zittisce Luigi Di Maio : "Porti aperti? Mi rifiuto pure di pensarlo" : Costretto a rispondere, colpo su colpo, agli attacchi e agli sfregi dei teorici alleati grillini. Si parla di Matteo Salvini, il quale oggi ha dovuto incassare altri fendenti da Luigi Di Maio, che si è spinto a criticarlo sul tema della sicurezza e dei rimpatri. Ma non solo. Al centro delle tensioni

Migranti - Matteo Salvini : “Sarò nemico irriducibile di chi vuole i Porti aperti” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna sulla questione Migranti dopo gli sbarchi degli ultimi giorni a Lampedusa: "Se qualcuno rimpiange i porti aperti che portavano in Italia più clandestini e facevano morire in mare più persone, sappia che avrà nel sottoscritto un avversario irriducibile”.Continua a leggere

Salvini : "avverserò" i sì a Porti aperti : 10.25 "Nel 2019 meno sbarchi,meno reati commessi, meno morti in mare. Se qualcuno rimpiange i porti aperti che portavano in Italia più clandestini e facevano morire in mare più persone, sappia che avrà nel sottoscritto un avversario irriducibile".Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini,sottolineando che al primo gennaio 2019 a oggi sono sbarcate 1.009 persone contro le quasi 9.959 dello stesso periodo del 2018. I rimpatri nel 2019,indica ...