Politiche europee e commissario Ue | la rosa di nomi si restringe

Debito Ue : la scuola paga ancora una volta il conto delle Politiche europee : Doccia fredda sulle aspettative dei docenti della scuola pubblica italiana. Lo scrive Il Sole 24 Ore in un report dedicato alle scelte del governo Conte per dribblare la minaccia della procedura di infrazione al Debito europeo. Nessuno sconto da parte dei burocrati di Bruxelles; il conto va saldato, costi quel che costi. Confermate le voci che volevano una riduzione degli investimenti destinati all’istruzione per rispettare i parametri di ...

Matteo Salvini incalza Giuseppe Conte : “Nomini subito il nuovo ministro delle Politiche europee” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, annuncia che chiederà "al presidente del Consiglio che venga nominato il prima possibile" un nuovo ministro degli Affari europei, poltrona rimasta vacante dopo l'addio di Paolo Savona, ora alla guida di Consob. Si dice d'accordo anche l'altro vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio.Continua a leggere

Come sarebbero i seggi delle elezioni Politiche con i voti delle europee per CISE : Come sarebbero i seggi delle elezioni politiche con i voti delle europee per CISE E se invece che elezioni europee quelle del 26 maggio fossero state elezioni politiche? Come sarebbe stato composto oggi il Parlamento italiano? È la domanda cui risponde la simulazione del CISE, il centro studi elettorale della LUISS, che ha immaginato varie coalizioni e di conseguenza gli esiti del voto. Alle politiche il 36% circa dei seggi è attribuito ...

Elezioni europee - il confronto con Politiche 2018 ed Europee 2014 : emorragia di voti per Pd e M5S : A scrutinio delle Elezioni Europee quasi ultimato (61.449 sezioni su 61.576), ecco la variazione in voti assoluti dei principali partiti italiani rispetto alle Politiche 2018: Lega +3.441.000, PD...

Si vota per le Europee ma Zingaretti guarda già alle Politiche : Sfondare quota 20% per dare una spallata al governo. L'obiettivo fissato dal segretario dem sembra essere alla portata del Partito Democratico. A giudicare almeno dai sondaggi che, su questo punto, sono d'accordo: l'ultimo circolato questa mattina ai piani alti del Nazareno attribuivano al Pd una forbice compresa tra il 21,7 e il 23,7 per cento. Stime da prendere con le molle, ma che contribuiscono al buon umore del segretario Nicola Zingaretti. ...

Europee - Zingaretti mira al 20%. Pronta ‘Fase 2’ per le Politiche : Il voto di domenica puo' essere l'avvio di una fase di rigenerazione del Partito democratico e, soprattutto, del Paese. Nicola Zingaretti punta ad andare ben oltre il 20 per cento alle Europee e mette nel mirino il voto delle Politiche per le quali - e' l'intenzione del segretario - il Partito Democratico dovra' declinare la lista unitaria Pd-Siamo Europei in chiave nazionale, avviando in Italia la ricostruzione di un campo largo di centro ...

Europee : Cup-Rpt - professionisti presentano proposte a forze Politiche : Roma, 15 mag. (Labitalia) - "I professionisti costituiscono un asset strategico in termini di cultu[...]

Sondaggi elettorali Cise : la Lega meglio alle Politiche che alle Europee : Sondaggi elettorali Cise: la Lega meglio alle Politiche che alle Europee Prima del blackout elettorale relativo ai Sondaggi, arrivano anche le intenzioni di voto rilevate dal Cise (Centro italiano studi elettorali). Interessante notare il variare del risultato della Lega in base alle elezioni di riferimento: in pratica, è l’ipotesi del Cise, se si votasse per le Politiche prenderebbe più voti di quanti potrebbe raccoglierne il prossimo 26 ...