Petrolio | così gli Usa hanno scatenato una battaglia navale

ilsole24ore

(Di venerdì 5 luglio 2019) Sei petroliere bloccate per novanta giorni, in difficoltà persino a servire i pasti all’equipaggio, un giacimento nel mare Adriatico costretto a interrompere la produzione per oltre due mesi. E...

fattoquotidiano : Libia, “contrabbando di petrolio, traffico di esseri umani e corruzione”: così Haftar ha costruito il suo potere in… - daniel3zam : “Siamo fiori nati dal petrolio”, Nitro se ne esce con questi versi così all’improvviso #MM4 #MacheteMixtape4 - marco11985 : Libia, “contrabbando di petrolio, traffico di esseri umani e corruzione”: così Haftar ha costruito il suo potere in… -