Perché sosterrò sempre chi vuole questo governo

(Di venerdì 5 luglio 2019) In questa lettera vorrei ringraziare pubblicamente chi sostiene, e il ministro Salvini in particolare, perché a me, che ho un buon lavoro, una casa di proprietà e sono dadi sinistra hanno finalmente garantito un futuro radioso. Spiego subito perché con qualche esempio.Per correggere il deficit di un bilancio disastroso,ha predisposto tagli per miliardi all’istruzione. Non sia mai, io sono a favore dell’istruzione gratuita e per tutti: la conoscenza è libertà. Ma in fondo per me, quando avrò figli, non sarà un problema: li iscrivo comunque a una scuola privata. Di quelle internazionali, dove può imparare bene l’inglese, che per trovare lavoro nelle aziende che contano è fondamentale, ma nelle nostre scuole non lo insegnano tanto quanto vorrei, innovarle ...

