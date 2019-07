Per Luca Lotti è il giorno dell' orgoglio

GIANLUCA PETRACHI - PRESENTAZIONE ROMA/ "Perché Barella e Conte hanno scelto l'Inter" : GIANLUCA PETRACHI, PRESENTAZIONE ROMA del direttore sportivo. Sul calciomercato: "Higuain ideale. Perché Barella e Conte hanno scelto l'Inter".

Luca Argentero : dopo un suPereroe sarò un genio e un dottore : Luca Argentero tra i protagonisti della diciassettesima edizione dell'Ischia Film Festival che prosegue fino al 6 luglio. L'attore ha accompagnato "Copperman", il film di Eros Puglielli in cui interpreta un supereroe molto speciale. Un ruolo che arriva in un momento molto particolare della sua carriera, ha spiegato. "Ho compiuto quarant'anni, sono a un punto in cui cambiano i ruoli perché cambia la percezione di te. Nonostante io, come tutti, ...

Gianluca Di Marzio : Il Genoa insite Per Rog : Per il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio il Genoa starebbe insistendo per Marko Rog. Il centrocampista del Napoli, da gennaio in prestito al Siviglia, stuzzica molto Preziosi. Anche oggi ci sono stati nuovi contatti tra le parti: la trattativa per il croato classe 1995 entra nel vivo, lui intanto è stato inserito nella lista che prenderà parte al ritiro azzurro a Dimaro. L'articolo Gianluca Di Marzio: Il Genoa insite per Rog sembra ...

Boxe – Luca Grusovin sfida Jan Szajko : grande sfida in Germania Per il titolo Mondiale dei pesi suPergallo WKN : Il 7 luglio Luca Grusovin combatterà per il titolo Mondiale dei pesi supergallo WKN grande opportunità per il team Kick and Punch di Angelo Valente: il 7 luglio, a Ingolstadt in Germania, Luca Grusovin sfiderà Jan Szajko per il titolo Mondiale dei pesi supergallo WKN sulla distanza delle 5 riprese da 3 minuti ciascuna con le regole della kickboxing-stile K-1 (pugni, calci e ginocchiate). Luca Grusovin ha questa opportunità grazie al lavoro ...

La Cassazione condanna Manuel Foffo a 30 anni Per l'omicidio di Luca Varani : È definitiva la condanna a 30 anni a Manuel Foffo per l’omicidio di Luca Varani, il ragazzo torturato e ucciso a Roma durante un festino. La prima sezione penale della Cassazione ha confermato la decisione della corte d’Assise d’Appello di Roma rigettando il ricorso della difesa che invocava il ‘vizio di mente’.“Davanti a condotte criminali come questa oggetto del processo è difficile credere che ...

Olimpiadi Invernali 2026 – Luca Zaia svela : “serve piano Marshall Per Milano-Cortina - abbiamo grande occasione” : Il Preisdente del Veneto, Luca Zaia, afferma l’esigenza di un piano Marshall per le Olimpiadi Invernali del 2026 Dopo l’ok del CIO, l’Italia prepara il suo percorso verso Milano-Cortina 2026. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ai microfoni dell’ANSA ha parlato dei prossimi incontri a Roma per definire gli step successivi che porteranno alla realizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026: “occorre un vero e ...

Francesco Totti come Gianluca Vacchi : l’ultimo acquisto Per la sua villa : Francesco Totti come Gianluca Vacchi: l’idea dell’ex calciatore per la propria casa In cosa somiglia Francesco Totti a Gianluca Vacchi? Secondo quanto riporta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, l’ex calciatore e marito di Ilary Blasi avrebbe avuto la stessa idea dell’imprenditore di farsi installare nella propria abitazione un campo da paddle. Totti, che da […] L'articolo Francesco Totti come Gianluca ...

Gianluca Grignani insorge sul caso Sea Watch : "Una colletta Per aiutare chi viola la legge..." - : Serena Granato Il caso politico della "Sea Watch 3" continua a dividere l'opinione del web: il cantautore Gianluca Grignani ha condiviso un post contenente un messaggio che contesta la colletta pro Carola Rackete Continua a dividere l'opinione pubblica il caso politico di "Sea Watch 3" nel porto di Lampedusa. Nella notte dello scorso 29 giugno, la capitana del natante ha deciso di forzare il blocco per entrare nel porto di Lampedusa, ...

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi. Lei : “Allarghiamo la famiglia” : Mercedesz Henger annuncia: “Io e Lucas Peracchi vogliamo allargare la famiglia” Mercedesz Henger ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo. E in questa circostanza la giovane figlia dell’ex attrice di film per adulti, Eva Henger, ha parlato della sua relazione con Lucas Peracchi. Un rapporto il loro che pare stia andando davvero a gonfie vele tanto da arrivare a decidere di ...

Luca Onestini - auguri da brivido Per Ivana. La risposta della modella : Luca Onestini, gli auguri per Ivana Mrazova sono da brivido: “Fondamentale nella mia vita”. La risposta della modella ceca e le parole di Giulia De Lellis Tanti auguri Ivana Mrazova. Oggi 1 luglio la modella ceca taglia il traguardo dei 27 anni. Non poteva mancare una dedica da brivido scritta dal fidanzato Luca Onestini. E […] L'articolo Luca Onestini, auguri da brivido per Ivana. La risposta della modella proviene da Gossip e ...

Luca Telese a Blogo : "La Gruber si è raccomandata con me Perché In Onda faccia gli stessi ascolti di Otto e mezzo..." : Qualche giorno fa, Lilli Gruber ha rivolto un "mi raccomando" apparentemente preoccupato a Luca Telese, ospite in studio del suo Otto e mezzo. Il giornalista da stasera sarà alla conduzione di In Onda accanto a David Parenzo (intervista Blogo):No, Lilli non era preoccupata (ride, Ndr). Si riferiva alla media di ascolti, lo disse anche l'anno scorso. Lei sa benissimo che gli spazi si fortificano anche quando uno non c'è. Quindi è importante ...

“Ci serve un localizzatore Per autistici”. La richiesta di aiuto di Gianluca Nicoletti : Sono circa 20 i casi, dal 2015 ad oggi, di ragazzi autistici scomparsi nel nulla e mai più ritrovati. Ragazzi come Daniele Potenzoni, dileguatosi a Roma Termini il 10 giugno 2015 e mai più trovato. Negli anni seguenti al caso Potenzoni sono stati rintracciati nelle cronache, almeno altri quattro casi a esito infausto, che in Italia hanno coinvolto a tutt’oggi soggetti autistici che si sono allontanati dai loro accompagnatori e che non sono stati ...

Juventus - Luca Pellegrini saluta la Roma : “ne esco da Persona matura - ma avrei voluto più gioie” : Il nuovo giocatore della Juventus ha salutato sui social la sua vecchia società, ringraziandola per averlo fatto crescere Luca Pellegrini è pronto ad iniziare una nuova avventura con la maglia della Juventus, suo nuovo club dopo lo scambio con la Roma che ha coinvolto Leonardo Spinazzola. JOE KLAMAR / AFP Prima di concentrarsi però su questo capitolo importante della propria carriera, il giovane terzino ha voluto ringraziare il club ...