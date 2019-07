Paura per Dele Alli | malore in spiaggia per il calciatore inglese | sviene sul lettino | i

Operaio cade e si ferisce alla testa - la Cgil : “Titolare ostacolava i soccorsi per Paura” : La denuncia del sindacato Filctem Cgil: "Il proprietario dell'azienda avrebbe cercato di far annullare l'intervento dei sanitari e ha intimato il licenziamento ad un lavoratore". L'azienda: "Caso non grave, chi ha chiamato l’ambulanza non era delegato e autorizzato a farlo"Continua a leggere

La bibi si è fatta male! Francesco Facchinetti - Paura in vacanza per la piccola Lavinia : Una corsa per le scale e quell'inciampo che fa paura: momenti di spavento ieri per la piccola Lavinia Facchinetti, di due anni, in vacanza con la famiglia in Sardegna. Durante un gioco è caduta sulle scale, per fortuna senza gravi conseguenze\\ Quello di martedì è stato un pomeriggio di paura e di angoscia per Francesco Facchinetti e per sua moglie. La coppia si trova ora in vacanza in una splendida villa in Sardegna, dove i due ...

Ha avuto un incidente! Paura per la figlia di Francesco Facchinetti : Paura per Francesco Facchinetti e sua moglie Wilma Helena Faissol. La loro bambina più piccola, Liv, ha avuto un incidente. La bambina è caduta dalle scale, facendosi male sul viso. È stato Facchinetti attraverso una serie di stories su Instagram e una foto pubblicata sui social a raccontare quanto accaduto alla bambina. Nello scatto si vede Liv è consolata dalle sue sorelline, Mia (la figlia che Francesco Facchinetti ha avuto da Alessia ...

Rifiutarsi di amare per Paura di soffrire : la sindrome da disconnessione interiore : “Rifiutarsi di amare per paura di soffrire è come Rifiutarsi di vivere per paura di morire”, così scriveva Jim Morrison, eppure la disconnessione interiore è un meccanismo che molte persone mettono in pratica. Significa scegliere di non provare nessun sentimento, per non soffrire. “Raffreddare” il cuore per proteggere l’anima da eventuali delusioni, fallimenti o ferite che faticano a guarire. soffrire per amore è ...

Harry e la Paura di ogni papà : «Sarò un buon esempio per mio figlio?» : Meghan e Harry all'Invictus Game a Londra (29 giugno 2019)Meghan e Harry all'Invictus Game a Londra (29 giugno 2019)Meghan e Harry all'Invictus Game a Londra (29 giugno 2019)Meghan e Harry all'Invictus Game a Londra (29 giugno 2019)Meghan e Harry all'Invictus Game a Londra (29 giugno 2019)Meghan e Harry all'Invictus Game a Londra (29 giugno 2019)Meghan e Harry all'Invictus Game a Londra (29 giugno 2019)Meghan e Harry all'Invictus Game a Londra ...

Traghetto Grimaldi fermo in mare per ore : Paura per 250 passeggeri. «Se fossimo stati migranti ci avrebbero assistito» : Disavventura per un Traghetto della compagnia Grimaldi, il Traghetto 'Egnazia', fermo per diverse ore in mare con 250 persone a bordo: la nave, partita la notte scorsa da Salerno e diretta a...

Catania - traghetto Grimaldi per la Sicilia in avaria. Fermo in mare da tutta la notte - Paura per 250 passeggeri : «Non abbiamo acqua e corrente» : Il traghetto 'Egnazia', della compagnia Grimaldi, con 250 persone a bordo, partito la notte scorsa da Salerno diretta a Catania, è Fermo da molte ore in mare diretto verso la Sicilia....

Traghetto fermo in mare dalla notte : Paura per 250 passeggeri : Sarebbe fermo dalla notte, in mezzo al mare, il Traghetto “Egnazia“, della compagnia Grimaldi, con 250 persone a bordo: l’imbarcazione è partita da Salerno intorno all’una di notte, in ritardo di circa 3 ore, e doveva raggiungere Catania. In seguito, durante la navigazione ci sono stati dei problemi. L'articolo Traghetto fermo in mare dalla notte: paura per 250 passeggeri sembra essere il primo su Meteo Web.

Fiorella Mannoia canta “se non riesci a camminare per Paura di cadere” e mentre pronuncia queste parole - cade : FQ Magazine Lorella Cuccarini con il volto tumefatto: “Schiantata al suolo per colpa di una buca” Siamo al Foro Italico di Palermo per il Radio Italia Live, la kermesse che vede alternarsi sul palco molti nomi del panorama musicale italiano. Quello che accade a Fiorella Mannoia sa molto di gag, anche se ovviamente involontaria. La Mannoia stava, ...

Fiorella Mannoia canta “se non riesce a camminare per Paura di cadere” e mentre pronuncia queste parole - cade : FQ Magazine Lorella Cuccarini con il volto tumefatto: “Schiantata al suolo per colpa di una buca” Siamo al Foro Italico di Palermo per il Radio Italia Live, la kermesse che vede alternarsi sul palco molti nomi del panorama musicale italiano. Quello che accade a Fiorella Mannoia sa molto di gag, anche se ovviamente involontaria. La Mannoia stava, ...

Canta per Paura di cadere! E Fiorella Mannoia scivola sul palco : Fiorella Mannoia si esibisce a piedi nudi e scivola sul palco. Proprio mentre Canta il verso "se non riesci a camminare per paura di cadere". Non hanno senso queste scarpe, qualunque cosa ai piedi se non riesci a camminare per paura di cadere". Versi che si sono trasformati in una "gaffe" per Fiorella Mannoia che ieri - durante l'esibizione in diretta su Radio Italia - è scivolata sul palco.\\ La Cantante si stava esibendo al Foro ...

MotoGp – Che schianto per Valentino Rossi ad Assen : il ‘Dottore’ vola fuori pista come un proiettile - Paura per Nakagami [VIDEO] : Terribile caduta per Valentino Rossi al Gp d’Olanda: ad avere la peggio è Nakagami, trasportato al centro medico Termina subito il Gp d’Olanda per Valentino Rossi: dopo la delusione del Montmelò, dove il Dottore è stato messo fuori dai giochi dalla maxicaduta causata da Jorge Lorenzo, anche ad Assen il nove volte campione del mondo è finito rovinosamente a terra. Un volo shock dopo cinque giri: Valentino Rossi è volato a tutta ...

Reazione a Catena : momenti di Paura per i campioni - i Tre Forcellini : Tre Forcellini: intesa vincente con il fiato sospeso per i campioni di Reazione a Catena Hanno temuto davvero di perdere i Tre Forcellini nella puntata di Reazione a Catena di oggi, venerdì 28 giugno 2019: Alessandro, Gianluca e Simone, campioni in carica da oltre una settimana ormai, pur giocando un’intesa vincente da record, con ben 21 risposte esatte, sono stati insidiati dagli sfidanti, gli Spazza Via. Daniel, Riccardo e Paolo, come ...

Steven Adler si accoltella : Paura per l’ex batterista dei Guns N’ Roses : La reunion dei Guns N’ RosesLa reunion dei Guns N’ RosesLa reunion dei Guns N’ RosesLa reunion dei Guns N’ RosesLa reunion dei Guns N’ RosesLa reunion dei Guns N’ RosesLa reunion dei Guns N’ RosesLa reunion dei Guns N’ RosesLa reunion dei Guns N’ RosesLa reunion dei Guns N’ RosesLa reunion dei Guns N’ RosesLa reunion dei Guns N’ RosesLa reunion dei Guns N’ RosesLa reunion dei Guns N’ RosesLa reunion dei Guns N’ RosesLa reunion dei Guns N’ ...