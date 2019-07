PAURA D' AMARE | LA7 Streaming video del film con Al Pacino e Michelle Pfeiffer

Rifiutarsi di amare per PAURA di soffrire : la sindrome da disconnessione interiore : “Rifiutarsi di amare per paura di soffrire è come Rifiutarsi di vivere per paura di morire”, così scriveva Jim Morrison, eppure la disconnessione interiore è un meccanismo che molte persone mettono in pratica. Significa scegliere di non provare nessun sentimento, per non soffrire. “Raffreddare” il cuore per proteggere l’anima da eventuali delusioni, fallimenti o ferite che faticano a guarire. soffrire per amore è ...