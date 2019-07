calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) Ile si esprime:ilper. Come riferisce ‘As’, il club inglese ha parlato: per la cessione del francese ci vogliono non meno di 135-140 milioni. Come metro di paragone, infatti, sarebbero stati presi gli oltre 127 milioni pagati dall’Atletico Madrid per assicurarsi Joao Felix dal Benfica. Suresta forte l’interesse del Real Madrid e in particolare di Zidane, ma non è da escludere la pista Juve. L'articolo, ililper ilCalcioWeb.

forumJuventus : CdS: 'Juventus-Pogba: Colpo di scena, in campo lo sponsor Pogboom. Chiesto l’intervento della multinazionale di cui… - CalcioWeb : Paul #Pogba, il Manchester United esce allo scoperto: fissato il prezzo per il francese! - mohammed_fetieh : @GoalAR Paul pogba , Cristiano and dypala in order -