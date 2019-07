Paul McCartney | “Quando ho perso Linda ho pianto per un anno intero Quando perdi la

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) Piangere per molto temposi perde lana che si ama. Sarà capitato a moltene e tra queste c’è anche: “Penso di averper circa un, a intermittenza, dopo la morte di– ha detto l’ex Beatle alla Bbc – .unana che ami, ti aspetti di vederla entrare nella stanza, perché sei così abituato a lei… Hodavvero tanto ed era quasi imbarazzante, se non fosse che sembrava l’unica cosa da fare”. Sirha parlato dell’amatain occasione della mostra “TheRetrospective“: una retrospettiva sulla carriera da fotografa della moglie di, al Kelvingrove Art Gallery and Museum di Glasgow fino al 12 gennaio 2020.è morta nel 1998 per un cancro al seno. Aveva solo 56 anni. ...

