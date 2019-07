Paola Turani | il matrimonio dell' influencer è un fenomeno su Instagram Tutti pazzi per

Star allo Specchio : segreti di bellezza per la sposa di Paola Turani : A pochi giorni dalle sue nozze social Paola Turani, l’influencer «che non se la tira», ci ha rivelato la sua routine di bellezza prima del sì (oggi 5 luglio). E per la rubrica Star allo Specchio, con pochissimo trucco sul viso e in compagnia dei suoi cani, ha elargito dritte beauty golose per spose e non