Pallavolo | la Millenium completa il reparto delle alzatrici | c’è la firma della giovane

(Di venerdì 5 luglio 2019) L’atleta trentina si affaccia per la prima volta nella massima categoria per mettere alla prova le sue potenzialità. Sarà la vice Caracuta La Banca ValsabbinaBrescia comunica di aver raggiunto un accordo pluriennale con laalzatrice Ulrike Bridi. Trentina di nascita ma con origini argentine, classe 1998, compirà ventuno anni il prossimo 24 luglio, la scorsa stagione ha vestito la maglia del Bedizzole Volley in serie B1. Alta 182 centimetri, la nuova Leonessa è cresciuta nel Volley Bassano (dal 2012 al 2014 dove è stata avversaria), allenata da coach Atanas Malinov, prima di passare al Volley Argentario in B2 (2014-2016) dove è stata guidata da coach Luca Pieragnoli. Nel 2016-17 ha giocato nel San Michele Firenze in B1 (girone C) e nella stagione successiva alla Tecnoteam Albese, nella medesima categoria ma nel girone A. Ulrike Bridi ...

