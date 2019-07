Pallanuoto | Universiadi 2019 | riposa l’Italia | successi per Australia ed Ungheria nel

oasport

Terza giornata di gare per il torneo dialleestive: oggi in acqua soltanto il Girone B, che registra le vittorie dell'sul Giappone e dell'sulla Croazia, mentrel'Italia. In quattro in testa a tre punti, ma azzurri e magiari hanno una gara in meno. Domani in acqua di nuovo entrambi i raggruppamenti, l'Italia sfiderà l'. RISULTATI Girone A Oggi il raggruppamentoGirone B-Giappone 15-14 Croazia-12-15: Italia CLASSIFICHE Girone A Russia 6 USA* 3 Gran Bretagna 3 Corea del Sud 0 Francia* 0 * = una gara in meno Girone B Croazia 3 Italia* 3* 3 Giappone 0 * = una gara in meno

