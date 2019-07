Palermo | progetto Prefettura con Comuni provincia per accedere a finanziamenti europei

meteoweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019), 5 lug. (AdnKronos) – Ladiè in prima linea nell’azione di sostegno aidellache intendono realizzare progettualità importanti per i loro territori con l’utilizzo di fondie della politica di coesione nazionale. In questa ottica è stato presentato a Villa Whitaker ilpromosso dallae finanziato nell’ambito di attuazione del Programma Operativo Nazionale ‘Legalità” 2014-2020, rivolto in particolare aisciolti per infiltrazione mafiosa ovvero a quelli in cui si è recentemente conclusa la gestione commissariale, o ancora che versano in dissesto o pre-dissesto finanziario. Si tratta deidi: San Cipirello, Corleone, Palazzo Adriano, Borgetto, Bagheria, Belmonte Mezzagno, Caccamo, Carini, Casteldaccia, Cerda, Cefalù, Monreale e Piana degli Albanesi.L’iniziativa ...

vivipalermo2 : RT @LauraBiffi: #Palermo via Sedie volanti, ultimi spazzini il 19 giugno (progetto straordinario di pulizia). Questa è il centro storico in… - ingscalzopietro : RT @LauraBiffi: #Palermo via Sedie volanti, ultimi spazzini il 19 giugno (progetto straordinario di pulizia). Questa è il centro storico in… - palermo24h : Militello Rosmarino – La minoranza propone il progetto “Scale della Memoria” -