Operazione Nostalgia Stars-LaLiga Legends | dove vederla

(Di venerdì 5 luglio 2019) Le leggende del campionato italiano sfideranno quelle della Liga: la sfida, in programma sabato 6 luglio a Cesena, in diretta esclusiva su DAZN.“powered by Goal”Le stelle del calcio italiano contro le leggende della Liga: sabato 6 luglio, allo stadio ‘Orogel Dino Manuzzi’ di Cesena, andrà in scena la sfida tra due compagini ricche di ex calciatori che hanno fatto la storia di questo sport.Guarda la sfida traLegeds in esclusiva su DAZNIn occasione del raduno annuale organizzato da ‘’, stavolta la selezione degli ex calciatori italiani sfiderà una selezione di campioni della Liga.In campo ci saranno tantissimi campioni del Mondo (dagli ‘italiani’ Del Piero, Zaccardo, Grosso e Zambrotta (quest’ultimo giocherà però nel team della Liga), al brasiliano Aldair, passando per lo spagnolo ...

