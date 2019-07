Opel Corsa - in Italia in promozione a partire da 12 300 euro

Nuova Opel Corsa : mai così hi-tech e dinamica : La sesta generazione di Opel Corsa è in dirittura d’arrivo. A pochi giorni dalla presentazione della versione elettrica a batteria, Opel annuncia ora Corsa con i motori a combustione interna, più efficiente, più avanzata e più dinamica. Le vendite della compatta cinque porte del costruttore tedesco, lunga 4,06 metri, iniziano con una dotazione di motori […] L'articolo Nuova Opel Corsa: mai così hi-tech e dinamica sembra essere il primo su ...

Opel - Svelati i motori della Corsa : Dopo il debutto della versione elettrica, la Opel ha svelato l'intera gamma della sesta serie della Corsa. La piccola tedesca è frutto delle sinergie con il gruppo PSA e per questo utilizza la medesima piattaforma Cmp della Peugeot 208 lanciata al Salone di Ginevra nel marzo scorso. Leggera e connessa. A fronte di dimensioni identiche al modello precedente, con 4,06 metri di lunghezza, la Opel Corsa è riuscita con la nuova piattaforma a ridurre ...

Opel - Richiamo per Adam e Corsa a benzina e Gpl : La Opel ha emanato un nuovo Richiamo per alcuni esemplari di Corsa e Adam a benzina prodotte tra il 2018 e il 2019. Il costruttore avrebbe infatti rilevato un innalzamento anomalo delle emissioni degli ossidi di azoto (NOx) su vetture con motori 1.2 o 1.4 (quest'ultimo anche in versione Gpl) con percorrenze superiori a 50.000 km. Il possibile difetto sarebbe imputabile al malfunzionamento delle sonde Lambda.Aggiornamento software. Le automobili ...

Motori – Nuova Opel Corsa-e l’elettrica tedesca divertente ed ecologica …ma è davvero abbordabile? [PREZZO e FOTO] : Opel Corsa-e: la piccola elettrica tedesca briosa e divertente con oltre 300km di autonomia viene offerta ad un prezzo lancio di 29.900 euro Un entusiasta Michael Lohscheller, CEO Opel ha rilasciato una sua personalissima dichiarazione, dicendo: “Oggi è un giorno speciale per Opel. Opel diventa elettrica. Da oggi è possibile ordinare Corsa-e e Grandland Hybrid. Ed è solo il primo passo. Entro il 2024 renderemo elettrica tutta la ...

Opel Corsa elettrica : prezzo - autonomia e uscita in Italia. Le dimensioni : Opel Corsa elettrica: prezzo, autonomia e uscita in Italia. Le dimensioni È stata svelata, in Germania, la sesta generazione della Corsa, l’auto firmata Opel. Una proposta elettrica, in linea con il mercato attuale, con batterie da 50 kWh e una potenza che arriva fino a 136 CV. In Italia arriverà probabilmente nell’anno 2020, l’obiettivo è quello di proporre un’automobile che faccia prestazioni importanti, come ad ...

Opel punta sull’elettrico e parte dalla Corsa-e : Opel diventa elettrica, lo ha annunciato il costruttore tedesco nella conferenza in cui il CEO Michael Lohscheller ha presentato la strategia di elettrificazione a più di 300 giornalisti internazionali. Entro il 2024 ci sarà una versione elettrificata per ogni modello Opel. Si comincia con la Corsa-e, veicolo elettrico a batteria, e con la prima ibrida plug-in […] L'articolo Opel punta sull’elettrico e parte dalla Corsa-e ...

Opel Corsa - Svelati i prezzi dell'elettrica sul mercato tedesco : Apparentemente, l'edificio K48 nel quartier generale della Opel di Russelsheim non sembrerebbe rivestire alcuna importanza. E invece oggi l'immenso capannone ha ospitato il debutto ufficiale in società di un'auto fondamentale per il futuro della Casa del fulmine: la nuova Opel Corsa-e, l'elettrica. La prima notizia importante è il prezzo, anche se solo per il mercato tedesco: da oggi, la Opel Corsa-e è già ordinabile online in allestimento First ...

Motori – Opel corre ai ripari : presentata ufficialmente la Corsa elettrica [INFO E FOTO] : Ce n’è per tutti i gusti: benzina, diesel, elettrica. La nuova generazione di Opel Corsa si offre al pubblico con tre diverse Motorizzazioni, quella a batterie sicuramente la più interessante Dopo la ‘fuga di notizie’ dei giorni scorsi, Opel è stata costretta a correre ai ripari. Il costruttore tedesco aveva intenzione di rivelare la sua bestseller al prossimo Salone di Francoforte previsto per il mese di settembre ma ha ...

Opel Corsa - quella nuova parla anche francese ed è da subito 100% elettrica – FOTO : Non si vede bene, ma dietro il logo Opel della nuova Corsa, che raffigura un fulmine, si nasconde un leone: è quello che fa da effige alla Peugeot. No, questa considerazione non nasce da un aperitivo troppo robusto, quanto da un dato di fatto: la sesta generazione della Corsa è anche la prima della storia a essere costruita su una meccanica 100% francese. È già: come ormai noto, Opel è un marchio divenuto di proprietà di PSA, gruppo ...

Opel Corsa - La sesta serie è anche elettrica : La Opel Corsa, modello che storicamente più rappresenta il marchio di Rüsselsheim, approda alla sesta generazione. Due sono le prime, pesatissime, che la piccola tedesca porta con sé in questa importante occasione: il Dna francese, innanzi tutto, dato che piattaforma e motori sono condivisi con la nuova Peugeot 208 figlia del gruppo Psa cui la Opel appartiene. E poi la trazione elettrica: accanto alle classiche varianti benzina e diesel, la ...

Motori – Nuova Opel Corsa - rubate le foto prima della presentazione : tutti i dettagli [GALLERY] : Le immagini trapelate mostrano il design della Nuova Opel Corsa che doveva essere presentata a settembre al Salone dell’Auto di Francoforte Opel è, oramai, pronta al lancio di uno dei prodotti più importanti di tutta la sua storia. Nonostante questo, i piani del gruppo tedesco che prevedevano la presentazione ufficiale al prossimo Salone dell’Auto di Francoforte in settembre, sono stati letteralmente ‘sabotati’ ...

Opel Corsa - Al volante del prototipo : Hornbach, un paesino calato nel nulla della campagna tedesca, al confine con la Francia. Con le Opel Corsa del reparto R&D arrivate dritte da Rüsselsheim ancora wrappate, si parte da qui. E il motivo pratico per il quale sono state scelte queste zone è semplicissimo: garantiscono la riservatezza necessaria per un modello non ancora in commercio. Manca poco, questione di mesi (arriverà in autunno ma in estate sarà già ordinabile), e anche lo ...

Motori – Opel Corsa GSI 2019 : la sportività - per i tedeschi - è una cosa seria [GALLERY] : Le Opel sportive con la sigla GSi vantano una lunga tradizione. Dopo qualche anno di pausa è giunto il momento che anche l’Opel Corsa GSi torni a far parlare di sé Opel Corsa GSi, sportiva compatta, ha sotto al cofano un 1.4 turbo da 150 cv e 220 nm di coppia, raggiunge i 100 km/h in 8,9 secondi e si distingue per la grande elasticità: impiega solo 9,9 secondi per passare da 80 a 120 km/h in quinta marcia. La velocità massima è di ...